Numele Daniel provine din limba ebraică și înseamnă „Dumnezeu este judecătorul” sau „Judecata lui Dumnezeu”. Este un nume cu o semnificație puternică, reflectând ideea că persoana care poartă acest nume este sub protecția și judecata divină.

Acest nume și derivatele sale, precum Dan, Dana, Daniela, Dani, Dănuța, Dănuț, Daniil, Dănilă, sunt purtate de foarte mulți români, care pe 17 decembrie își sărbătoresc onomastica. Cu această ocazie, le poți trimite mesaje și urări de la mulți ani.

Mesaje de Sfântul Daniel

Poate că unele dintre cele mai frumoase mesaje pe care le poți trimite de Sfântul Daniel sunt cele pe care le compui chiar tu. Câteodată însă, inspirația nu pare să fie de partea noastră, așa că poate fi nevoie să găsim urări care să fie placul nostru. Iată câteva idei:

La mulți ani, dragă Daniel! Fie ca această zi a numelui tău să fie plină de bucurie, iubire și realizări frumoase. Să ai parte de tot ce-ți dorești!

Daniel, în ziua ta de nume, îți doresc să fii ca un jongler cu mingi colorate ale vieții. Să-ți menții echilibrul și să jonglezi cu bucuriile fiecărei zile. La mulți ani plini de echilibru!

La mulți ani, Daniel! Îți doresc un an plin de reușite, zâmbete și momente minunate alături de cei dragi. Să fii mereu fericit!

Cu ocazia zilei tale, îți urez un sincer La mulți ani, Daniel! Fie ca anul care începe să-ți aducă împliniri și sănătate în fiecare zi.

La mulți ani, Daniel! Îți doresc să fii ca un pictor pe pânza vieții tale, să adaugi culori vibrante și să creezi tabloul unei zile minunate.

La mulți ani, Daniel! Să ai parte de o zi minunată, așa cum meriți. Fie ca anul ce vine să-ți aducă numai realizări și bucurii.

Daniel, în ziua ta de nume, să te înconjori de râsete sincere și de cei dragi. Fie ca fiecare clipă să fie o notă în simfonia fericirii tale!

Cu ocazia numelui tău, îți doresc un sincer La mulți ani, Daniel! Să ai parte de o zi specială și de un an plin de succese și satisfacții.

La mulți ani, drag Daniel! Sărbătorește cu bucurie și să ai un an plin de realizări, împliniri și momente de neuitat.

Cu ocazia onomasticii tale, îți doresc La mulți ani, Daniel! Fie ca această zi să fie la fel de minunată precum ești tu.

La mulți ani, Daniel! Să-ți fie viața la fel de luminoasă precum zâmbetul tău și să ai parte de tot binele din lume.

Cu ocazia onomasticii tale, îți transmit cele mai calde urări de La mulți ani, Daniel! Fie ca viața ta să fie presărată cu realizări și succese.

La multi ani ! – Mesaje de Sfântul Daniel

Urări de la mulți ani de Sfântul Daniel

La mulți ani, Daniel! Sărbătorește în stilul tău unic și să ai parte de un an plin de împliniri și bucurii.

Cu ocazia numelui tău, îți doresc un sincer La mulți ani, Daniel! Fie ca anul ce vine să-ți aducă numai lucruri bune și sănătate deplină.

La mulți ani, prietene Daniel! Sărbătorește așa cum știi tu mai bine: cu pasiune și bucurie. Fie ca fiecare moment să-ți aducă entuziasm și împlinire.

La mulți ani, dragă Daniel! Să ai parte de o zi minunată și de un an plin de realizări pe toate planurile.

Cu ocazia zilei tale, îți trimit cele mai bune urări de La mulți ani, Daniel! Fie ca viața ta să fie un șir neîntrerupt de bucurii și împliniri.

La mulți ani, Daniel! Sărbătorește cu veselie și să ai parte de un an plin de energie pozitivă și reușite.

Cu ocazia onomasticii tale, îți urez un sincer La mulți ani, Daniel! Fie ca fiecare zi să-ți aducă zâmbetul pe buze și fericire în inimă.

La mulți ani, Daniel! Să ai parte de o zi specială și de un an plin de succese în toate demersurile tale.

Cu ocazia numelui tău, îți doresc un sincer La mulți ani, Daniel! Fie ca această zi să fie la fel de minunată precum personalitatea ta.

La mulți ani, Daniel! Sărbătorește cu bucurie și să ai parte de un an plin de realizări și împliniri personale.

Cu ocazia zilei tale, îți transmit cele mai calde urări de La mulți ani, Daniel! Fie ca fiecare zi să-ți aducă bucurie și satisfacție.

Mesaje și felicitări creative de Sfântul Daniel

Daniela, în ziua numelui tău, lasă-ți sufletul să danseze în ritmul fericirii și să-ți coloreze lumea în nuanțe de optimism și iubire. La mulți ani cu magie!

La mulți ani, Dana! Fie ca ziua ta să fie plină de râsete, pupici și momente haioase care să te facă să uiți de orice griji!

Daniela, în ziua ta specială, îți doresc să găsești un strop de nebunie în fiecare clipă și să dansezi sub cerul liber alături de visele tale. La mulți ani plini de fantezie!

La mulți ani, Daniela! Să-ți transformi ziua într-un tablou vibrant, plin de culori și emoții. Fie ca fiecare moment să fie un răsărit de imaginație și bucurie!

Daniela, în această zi de sărbătoare, îți doresc să fii ca un fluture într-un câmp plin de flori, să zbori spre noi aventuri și să îți umpli inima cu momente de uimire. La mulți ani plini de farmec!

La mulți ani, Dana! Sărbătorește așa cum știi tu mai bine: cu un strop de nebunie, o linguriță de magie și o doză sănătoasă de zâmbete. Fie ca viața ta să fie un carnaval permanent!

Daniela, în ziua ta specială, permite-ți să te pierzi în lumea viselor tale și să construiești castele în nori. Să ai parte de o zi plină de povestiri fantastice și aventuri neașteptate. La mulți ani cu imaginație bogată!

La mulți ani, Daniela! Îți doresc să îți construiești propriul tărâm de basm și să trăiești într-un univers parfumat de flori și împliniri. Fie ca fiecare clipă să fie o călătorie în lumea ta de vis!

Mesaje haioase de Sfântul Daniel

La mulți ani, Daniel! Astăzi toată lumea trebuie să se bucure de glumele tale, chiar și sfinții. La mulți ani cu zâmbete binecuvântate!

Dragă Daniel, astăzi toate păcatele tale devin povești amuzante. La mulți ani, cu râsete și îndrăzneală!

Cel mai frumos la mulți ani îl transmit celui mai frumos nume, Daniel. La mulți ani si cat mai mulți bani și sănătate pentru ca e mai scumpă de cât toate!

La aniversarea ta îți doresc ca sănătatea să fie tot timpul împreună cu tine, fericirea să te însoțească la fiecare pas, dragostea să-ți fie în permanență la îndemână, iar norocul să te aștepte în fiecare dimineață. La Mulți Ani!

Mesaje de Sfântul Daniel – urări de la mulți ani pentru prietene și iubite

La mulți ani, Dana mea minunată! Îți doresc ca ziua ta să fie atât de plină de bucurie, încât să strălucească mai mult decât cea mai strălucitoare stea de pe cer!

Îngerul meu! A sosit ziua ta de nume. Ai venit în viața mea să o faci mai frumoasă și magică. Odată cu venirea ta, mai mult soare a pătruns în sufletul meu, iar cerul dorințelor mele a devenit mai înalt. La mulți ani cu dor!

La mulți ani, iubita mea Dana! Fie ca ziua ta să fie plină de momente dulci, asemenea unui desert delicios. Să te bucuri de fiecare gust și să simți aroma fericirii în fiecare clipă.

Chipul tău îmi înseninează viața, inima și gândurile. Sunt un om împlinit cu tine, îmi dai lumină și îmi inspiri speranțe că totul va fi bine. Îți mulțumesc și la mulți ani fericiți!

De la primul zâmbet m-ai cucerit, iar acum inima mea bate doar pentru tine! La Mulți Ani, dragostea mea! Îți doresc să fii mereu fericit și cu zâmbetul pe buze!

Daniela, în această zi, să-ți pui aripi de fluture și să zbori spre orizonturi noi. Să descoperi locuri magice și să îți colorezi lumea cu nuanțe de curiozitate și entuziasm. La mulți ani cu aripi pline de culoare!

La mulți ani, Dana! Fie ca ziua ta să fie ca un dans frenetic, plin de ritm și energie. Să te bucuri de fiecare notă a vieții și să te lași purtată de melodia bucuriei!

Daniela, în această zi a numelui tău, să-ți pui o pălărie fermecată și să explorezi lumea cu ochii unui copil. Să găsești minuni în cele mai mici detalii și să te bucuri de fiecare descoperire. La mulți ani!

Daniela, în ziua numelui tău, să te bucuri de un val de optimism care să te îmbrățișeze cu căldură. Fie ca fiecare răsărit de soare să-ți aducă promisiunea unei zile minunate. La mulți ani cu lumină!

Daniela, în această zi a numelui tău, îți doresc să fii ca o stea călăuzitoare pe cerul nopții tale. Să luminezi întunericul cu strălucirea ta și să răspândești căldura iubirii. La mulți ani cu strălucire!

Mesaje de Sfântul Daniel pentru părinți

La mulți ani, Daniela, mamă minunată! Să ai parte de o zi a numelui la fel de dulce și plină de iubire precum ești tu în fiecare zi.

La mulți ani, ghid luminos al vieții mele! Fie ca ziua ta de nume să strălucească la fel de intens precum înțelepciunea ta.

Fie ca ziua ta, draga mea mamă, să fie la fel de luminoasă precum zâmbetul tău. La mulți ani cu iubire și fericire!

La mulți ani, iubita mea Daniela! Îți urez o zi a numelui plină de iubire, căldură și momente dulci, la fel ca sufletul tău minunat.

Daniela, mamă iubitoare, sărbătorește această zi a numelui cu zâmbetul pe buze și cu toată dragostea pe care o meriți. La mulți ani plini de bucurie!

Daniela, mamă iubitoare și devotată, sărbătorește această zi cu convingerea că ești cea mai specială mamă din lume. La mulți ani plini de bucurii!

Mamă cu inima mare, te sărbătoresc în această zi specială cu multă dragoste și recunoștință. La mulți ani cu căldură în suflet!

În această zi să simți dragostea noastră crescând la fel de mult ca și aprecierea pentru tine. La mulți ani cu iubire necondiționată!

La mulți ani, dragul meu tată! Ziua a numelui să fie presărată cu momente de liniște și bucurie, așa cum îți dorești mereu.

Daniel, tătic minunat, în această zi să te simți apreciat și iubit la fel de mult cum ne iubești tu pe noi. La mulți ani cu bucurii și împliniri!

Fie ca ziua ta, dragul meu tată, să fie plină de momente de odihnă și relaxare, pentru că tu meriți cele mai bune lucruri. La mulți ani cu sănătate și fericire!

La mulți ani, tată iubit! Să ai parte de o zi a numelui în care să te simți cu adevărat special și apreciat pentru tot ce faci.

Fie ca ziua ta, iubitul nostru tată, să fie plină de râsete, momente relaxante și împliniri personale. La mulți ani cu bucurii și satisfacții!

La mulți ani, arhitectul viselor noastre! Îți dorim să continui să construiești un viitor frumos și plin de realizări.

Mesaje scurte de Sfântul Daniel

Să ai o zi a numelui plină de surprize frumoase și momente de neuitat. La mulți ani!

La mulți ani, Daniel! Sărbătorește cu inima deschisă și sufletul plin de fericire!

În ziua numelui tău, să fii înconjurat de iubire și sănătate. La mulți ani, Daniel!

Fie ca fiecare dorință a ta să devină realitate în acest an nou de viață. La mulți ani frumoși!

La mulți ani, Daniel! Să ai parte de un an minunat și plin de reușite!

Fie ca ziua ta să fie la fel de minunată precum ești tu. La mulți ani cu dragoste și bucurie!

În această zi specială, îți urez un sincer La Mulți Ani, Daniel! Să fie o zi de neuitat!

Fie ca fiecare clipă a zilei tale să-ți aducă fericire și împliniri. La mulți ani cu dragoste!

La mulți ani, Daniel! Sper ca această zi să fie la fel de minunată ca tine!

Îți urez să ai o zi specială plină de bucurii și surprize. La mulți ani, Daniel!

Fie ca toate visele tale să se îndeplinească în noul an. La mulți ani cu bucurii și realizări!

În ziua ta specială, îți doresc să fii înconjurat de dragoste și căldură. La mulți ani, Daniel!

La mulți ani, Daniel! Fie ca lumina fericirii să-ți lumineze întregul an!

Să ai parte de zile însorite și de zâmbete sincere. La mulți ani cu optimism!

Fie ca fiecare pas pe care îl faci să te apropie de visurile tale. La mulți ani, Daniel!

La mulți ani, Daniel! Sărbătorește cu dragoste și voie bună!

Fie ca bucuriile să-ți umple inima și zilele să-ți fie pline de luminoase realizări. La mulți ani!

La mulți ani, Daniel! Îți urez o zi a numelui la fel de minunată precum ești tu!

Să ai o zi plină de râsete, zâmbete și surprize plăcute. La mulți ani, Daniel!

În ziua numelui tale, îți doresc să primești tot ceea ce îți dorești. La mulți ani, cu multă fericire!

Fie ca toate urările tale să devină realitate. La mulți ani, cu bucurii și reușite!

Sărbătorește-ți numele cu dragoste și căldură în suflet. La mulți ani frumoși, Daniel!

La mulți ani, Daniel! Sper ca fiecare moment al zilei tale să fie de neuitat!

Cine a fost Sfântul Daniel

Sfântul Proroc Daniel şi Sfinţii Anania, Azaria şi Misail sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox în ziua de 17 decembrie.

Sfântul Prooroc Daniel și Sfinții Anania, Azaria și Misail au fost duși în robia babiloniană sub domnia regelui Nabucodonosor, în jurul anului 597-538 î.Hr. Ei au fost instruiți în științele babiloniene și li s-au schimbat numele.

Daniel și prietenii săi au refuzat să se întineze consumând hrana și băutura regelui, alegând să se hrănească cu semințe și apă pentru a păstra curăția. Și pentru că au refuzat să se închine unei statui din aur împăratului, au fost amenințați cu aruncarea într-un cuptor încins, însă Dumnezeu i-a ocrotit și focul s-a prefăcut în rouă.

Daniel era cunoscut pentru darul său de a tălmăci visele și a avut rolul important de a dezvălui interpretările viselor regilor Babilonului. Cartea sa din Vechiul Testament conține tâlcuirile viselor regilor și viziuni despre viitor, inclusiv despre venirea lui Mesia, Antihrist și învierea morților.

După cucerirea Babilonului, când împăratul Cirus le-a permis evreilor să se întoarcă în țară lor de origine, Daniel a rămas în continuare cu persoanele care nu s-au mai întors. Astfel, Daniel devine ocrotitorul celor care au emigrat sau au fost duși în exil.

Daniel și cei trei tineri au murit în vremea împăratului Atic. În Viețile Sfinților se spune că la Învierea lui Hristos, au înviat și aceștia și s-au arătat multora. Sfinții Părinți au rânduit ca pomenirea lor să fie făcută cu șapte zile înainte de nașterea Mântuitorului, pe motiv că aceștia erau din seminția Iudeii, din care și Mântuitorul nostru Își trage neamul după trup.

Rugăciune de Sfântul Daniel

“O, Doamne, Dumnezeule cel mare și minunat, Care păzești legământul și îndrumarea pentru cei ce Te iubesc pe Tine și iau aminte la poruncile Tale! Păcătuit-am, fărădelege am făcut, ca și cei nelegiuiti ne-am purtat, răsculatu-ne-am și ne-am depărtat de la poruncile și de la legile Tale. Și nu am ascultat de slujitorii Tăi prooroci, care ne-au grăit în numele Tău: către regii noștri, către mai-marii noștri, părinților noștri și la tot poporul țării.

A Ta este, Doamne, dreptatea, iar a noastră rușinarea fetelor noastre, precum se arată astăzi oamenilor din Iuda și locuitorilor din Ierusalim și la tot Israelul, cei de aproape și cei de departe, în toate țările în care Tu i-ai izgonit din pricina fărădelegilor ce le-au săvârsit împotriva Ta. Doamne Dumnezeule, a noastra este rușinarea fetelor, a regilor noștri, a mai-marilor noștri și a părinților noștri, căci noi am păcătuit ție;

A Domnului Dumnezeului nostru este milostivirea și îndurarea. Răzvrătitu-ne-am împotriva Lui. Și nu am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să umblăm în legea Lui, pe care ne-a dat-o nouă prin mâna slujitorilor Săi profeți. Și tot Israelul a călcat legea Ta și s-a depărtat, ca să nu mai audă glasul Tău. Vărsatu-s-a peste noi blestemul și jurămantul scris în legea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, căci am păcătuit împotriva Ta. Și a adeverit cuvintele Sale pe care le-a grăit către noi și către judecătorii noștri, care au cârmuit peste noi, că a voit să abată peste noi strașnic prăpăd, ce nu s-a mai întâmplat niciodată sub cer, asemenea celui din Ierusalim.

Precum este scris în legea lui Moise, toată această nenorocire s-a năpustit asupra noastră, dar n-am îmbunat fața Domnului Dumnezeului nostru, întorcându-ne de la nelegiuirile noastre și luând aminte la adevărul Său. Gândit-a îndelung Domnul asupra nenorocirii pe care a abătut-o peste noi, că drept este Domnul Dumnezeul nostru în toate faptele pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat de glasul Lui. Și acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu Care ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului cu mâna tare și Te-ai făcut vestit până în ziua de astăzi, păcătuit-am, fărădelege am făcut.

O, Doamne! Întoarcă-se, după milostivirile Tale, toată mânia și toată văpaia urgiei Tale de la cetatea Ierusalimului, de la muntele cel sfânt al Tău! Ca, pentru păcatele noastre și pentru fărădelegile părinților noștri, Ierusalimul și poporul Tău au ajuns de ocară pentru toți vecinii noștri. Acum ascultă, Dumnezeul nostru, rugăciunea slujitorului Tău și ruga fierbinte și luminează fața Ta spre templul Tău pustiit, pentru numele Tău, Doamne! Pleacă, Dumnezeul meu, urechea Ta și auzi, deschide ochii Tăi și vezi mâhnirea noastră adâncă și cetatea asupra căreia se cheamă numele Tău.

Că nu pentru faptele noastre drepte aducem înaintea Ta rugăciunile noastre cele fierbinți, ci pentru milele Tale cele mari. O, Doamne, ascultă! O, Doamne, iartă! O, Doamne, ia aminte și lucrează! Nu întârzia pentru numele Tău, Dumnezeul meu; că numele Tău îl poartă cetatea și poporul Tău!”. Sursa cuvantul-ortodox.ro

