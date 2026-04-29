Înainte de gătire, orezul este de obicei clătit pentru a elimina excesul de amidon, praful și alte impurități. Procedura presupune mai multe spălări până când apa devine limpede, însă unii o consideră consumatoare de timp și apă.

În clipul care a adunat peste 174.200 de aprecieri, femeia utilizează o tehnică diferită: pune orezul într-o sită fină, pe care o scufundă într-un bol cu apă, agitând boabele energic cu un tel. Procesul se repetă până când apa devine clară. Reacțiile nu au întârziat să apară: „Am făcut asta greșit toată viața”, a mărturisit un utilizator.

Totuși, metoda a fost criticată de unii, care au atras atenția asupra cantității de apă consumată. „Mama m-a învățat să nu irosesc apa”, a comentat cineva. Un alt utilizator a adăugat: „Este o nebunie câtă apă se pierde”.

Orezul este unul dintre cele mai consumate alimente din lume, reprezentând o sursă esențială de nutrienți pentru milioane de oameni, în special în Asia, Africa și America Latină. Cu o istorie de peste 5.000 de ani, orezul nu este doar un aliment de bază, ci și un ingredient versatil, folosit în numeroase preparate tradiționale și moderne. Care sunt proprietățile orezului, beneficiile pentru sănătate și eventualele precauții asociate consumului său.

