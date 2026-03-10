Microstagiunea a început cu spectacolul The Thrilling Violinists (Viorile fermecate), dedicat copiilor și familiilor, marcând un moment special pentru teatrul românesc. De acum, atenția se îndreaptă către producțiile destinate adulților, printre care se numără An Ordinary Day in the Life of the Dancer Gregor Samsa (10-11 martie), Compassion (12-13 martie) și Hamlets Clouds (15-18 martie).

În An Ordinary Day in the Life of the Dancer Gregor Samsa, Eugenio Barba și actorul Lorenzo Gleijeses explorează captivitatea și libertatea interioară a artistului, inspirându-se din Metamorfoza lui Kafka. Spectacolul este rezultatul unei colaborări de patru ani, concentrată pe utilizarea corpului ca instrument expresiv.

Compassion, un spectacol solo interpretat de Julia Varley, actriță emblematică a Odin Teatret, aduce în prim-plan fragilitatea umană și solidaritatea în fața adversităților. Printr-o serie de imagini scenice, spectacolul traversează teme precum războiul, exilul și memoria, într-un univers teatral ce combină grotescul, poezia și ironia.

Hamlets Clouds, cea mai recentă producție a lui Barba, propune o reinterpretare poetică și reflexivă a universului shakespearian. Piesa este dedicată «tinerilor fără viitor» și folosește figura lui Hamlet ca simbol al alienării moderne. Spectacolul a fost apreciat la Bienala de la Veneția pentru estetica sa ritualică și performanța fizică.

Pe lângă spectacole, microstagiunea include ateliere și masterclass-uri. Actorii și regizorii pot participa la sesiuni de lucru de trei zile cu Eugenio Barba și Julia Varley, explorând antropologia teatrală. Un atelier coordonat de Antonia Cioaza și Jakob Nielsen, Imagining with the body-mind, este dedicat profesioniștilor interesați de expresivitatea actorului.

Eugenio Barba a inaugurat programul «Personalități iconice» la Grivița 53, subliniind importanța teatrului ca formă de rezistență împotriva izolării sociale și uniformizării culturale. „Teatrul este o nevoie umană și comunitară”, a declarat Barba, referindu-se la eforturile colosale care au dus la construirea acestui teatru independent.

Teatrul Grivița 53 este rezultatul unui demers unic în istoria culturală a României, inițiat de regizoarea Chris Simion-Mercurian, care a vândut casa bunicii sale pentru a crea un spațiu dedicat artei. După zece ani de eforturi și implicarea a peste 14.000 de ctitori, teatrul s-a transformat într-un simbol al curajului și solidarității.

Locuitorii Sectorului 1 pot beneficia de intrare gratuită la spectacolele microstagiunii, prin înscriere la adresa scena@grivita53.ro și prezentarea dovezii de domiciliu. Programul complet și biletele sunt disponibile pe www.grivita53.ro și bilet.ro.

Pe 21 martie, microstagiunea se va încheia cu Theatre Neighbourhood Welcome Feast, un performance comunitar ce celebrează spiritul artistic și solidaritatea. Microstagiunea «BARBA 90» se dovedește a fi un moment definitoriu pentru scena culturală din România, aducând în prim-plan o personalitate iconică și un spațiu cultural cu o poveste impresionantă.

