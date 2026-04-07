Membrii echipajului Artemis 2 au numit două cratere de pe Lună

Membrii echipajului Artemis 2 au trecut la o distanță record față de Lună, depășind performanța istorică a misiunii Apollo 13 din 1970. Reamintim că drumul spre Lună a început în cursul zilei de 3 aprilie 2026, atunci când echipajul Artemis 2 a părăsit cu succes orbita Pământului.

De la 248.655 mile depărtare de Pământ, echipa de astronauți a transmis emoționați o propunere către Centrul de Control al Misiunii, momentul fiind difuzat în direct pe NASA TV.

„Echipa noastră de știință ne-a ajutat să identificăm două cratere relativ noi pe Lună, care nu au fost denumite până acum. Echipajul nostru ar dori să propună câteva nume posibile.

Am petrecut puțin timp în această dimineață privind pe geam și am reușit să le observăm cu ochiul liber și prin lentila lungă, așa că am considerat că acum este momentul potrivit să facem această propunere”, a declarat Jeremy Hansen în timpul transmisiunii.

Cum au ales astronauții Artemis 2 numele primului crater

Primul crater ar urma să fie numit „Integrity”, după nava spațială Artemis II Orion.

„Dacă te uiți pe partea îndepărtată și tragi o linie dreaptă până la Ohm, relativ în mijloc se află un crater fără nume, iar noi am dori să sugerăm să se numească Integrity în viitor”, a explicat Hansen.

Astronauții au numit un crater de pe Lună în memoria soției unuia dintre ei

Al doilea crater poartă o semnificație profund personală. „Cu câțiva ani în urmă, când am început această călătorie, în mica noastră familie de astronauți am pierdut o persoană dragă. Există o formațiune într-un loc foarte special pe Lună”, a continuat Hansen.

Hansen a precizat că este un punct luminos vizibil de pe Pământ în anumite perioade ale ciclului lunar.

„Am dori să-l numim Carroll”, a spus el cu vocea tremurândă, în timp ce colegii săi l-au îmbrățișat cu căldură.

Carroll Wiseman, soția comandantului Reid Wiseman, a decedat în 2020, lăsând în urmă două fiice, Katie și Ellie. Acum, numele ei va rămâne pentru totdeauna pe suprafața Lunii, marcând un loc special în memoria ei.

„Integrity și Craterul Carroll, clar și răspicat”, a răspuns Jenni Gibbons, astronaut de rezervă în Centrul de Control al Misiunii. Momentul emoționant din timpul misiunii Artemis 2 a fost filmat și transmis în direct.

