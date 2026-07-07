Tânăra a împărtășit experiența pe TikTok

Într-un videoclip postat pe TikTok, Becht a împărtășit experiența sa neașteptată, iar utilizatorii platformei au rezonat rapid cu povestea ei.

„Când am cumpărat casa, mă gândeam să începem cu o renovare majoră”, a declarat ea pentru People.

Planul includea unirea sufrageriei, bucătăriei și a cămării într-un spațiu deschis, dar și reconfigurarea dormitoarelor.

Odată ce ea și soțul său s-au mutat și au început să locuiască efectiv în această casă, au descoperit o altă perspectivă.

„Sincer, s-a întâmplat aproape imediat. Pe măsură ce curățam și ne acomodam, descopeream detalii originale care au rezistat mai bine de un secol”, a explicat Becht.

Descoperirea unei scări ascunse, un moment decisiv

Unul dintre momentele decisive a fost descoperirea unei scări ascunse în spatele bucătăriei.

Folosită cu peste 100 de ani în urmă de personalul casei, scara risca să fie eliminată în timpul renovării planificate.

„Extinderea bucătăriei, așa cum planificasem, ar fi însemnat, cel mai probabil, să înlăturăm acea scară”, a spus ea.

„Discuția despre eliminarea ei m-a făcut să realizez că unele elemente merită mai multă apreciere înainte să fie schimbate pentru totdeauna”.

Totuși, schimbarea perspectivei nu a fost doar din motive sentimentale. Ca mulți alți proprietari de case vechi, Becht a descoperit rapid că întreținerea unei astfel de locuințe implică multă muncă înainte chiar de a începe renovările.

Curățenia în profunzime a durat mai mult decât anticipase, iar prioritizarea proiectelor majore, cum ar fi actualizarea instalației electrice, vopsirea și refacerea podelelor, s-a dovedit esențială.

De asemenea, abordarea proiectelor mai mici s-a dovedit a fi mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

„Ne permite să înțelegem mai bine casa înainte să luăm decizii ireversibile”, a spus ea.

„Scopul este să păstrezi caracterul casei fără să o transformi într-un muzeu”

În acest proces, Becht a încercat să găsească un echilibru între modernizare și păstrarea caracterului istoric al casei.

„Fratele meu a spus cel mai bine: «Scopul este să păstrezi caracterul casei fără să o transformi într-un muzeu». Este casa noastră, așa că trebuie să fie funcțională pentru stilul nostru de viață, dar putem face asta respectându-i istoria”, a adăugat ea.

Deși se aștepta ca o casă veche de un secol să scârțâie și poate chiar să aibă o atmosferă misterioasă, realitatea a fost diferită.

„Mă așteptam ca locuința să fie bântuită”, a mărturisit Becht.

„Dar este surprinzător de luminoasă, caldă și plină de viață, așa că nu am simțit nici măcar o urmă de lucru paranormal”.

Nu toate ideile de renovare au fost abandonate

Nu toate ideile de renovare au fost abandonate. Becht și soțul său iau în considerare să revină asupra planului de a extinde bucătăria, mai ales că ambii iubesc să gătească și să primească musafiri.

Cu toate acestea, după doar o săptămână în casă, tânăra deja reevaluează cât de multe schimbări sunt cu adevărat necesare.

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