Vremea în perioada 13 iulie-10 august 2026: temperaturi sub cele obișnuite săptămâna viitoare. Cum începe luna august

În ce privește precipitațiile, acestea vor fi abundente până la sfârșitul lunii, apoi vor lipsi, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 13-20 iulie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Precipitațiile vor fi abundente în zonele montane și local în cele sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 20-27 iulie 2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile sud-estice.

Ploile vor fi abundente în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 iulie-3 august 2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, dar mai ales în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 3-10 august 2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice.

Precipitațiile vor fi în cantități apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.