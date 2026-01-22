Într-o postare pe Facebook, edilul s-a declarat profund marcat de cele întâmplate şi a subliniat că „tragedia de astăzi ne obligă pe toţi la reflecţie – părinţi, educatori şi autorităţi”.

Acesta a transmis că durerea şi pierderea resimţite de comunitate sunt greu de exprimat în cuvinte, cu atât mai mult cu cât sunt implicaţi copii.

„Pierderea şi suferinţa provocată de acest tragic eveniment sunt greu de descris în cuvinte, mai ales atunci când sunt implicaţi copii. De ce s-a ajuns aici? De ce din prieteni au devenit duşmani în doar câteva secunde?”, a scris primarul, făcând apel la responsabilitatea tuturor în formarea şi protejarea copiilor.

În numele Primăriei Cenei, Sîrgean Tanasin a transmis sincere condoleanţe familiei îndoliate şi compasiune tuturor celor afectaţi, exprimând solidaritatea şi sprijinul autorităţilor locale în aceste momente extrem de dureroase.

„Dumnezeu să te odihnească în pace, Alin Mario Berinde!”, a mai notat edilul.

Între timp, doi adolescenţi de 15 ani au fost reţinuţi de procurori în cazul băiatului care a fost omorât cu o toporişcă, incendiat şi îngropat în curtea unei case din Cenei.

Un al treilea minor, în vârstă de 13 ani, nu răspunde penal, motiv pentru care a fost sesizată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a anunţat că, la data de 21 ianuarie 2026, a fost dispusă reţinerea pentru 24 de ore a celor doi minori de 15 ani. Unul dintre aceştia este acuzat de omor calificat şi profanare de cadavre, iar celălalt de profanare de cadavre.

Potrivit procurorilor, fapta a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30, când unul dintre suspecţi, împreună cu minorul de 13 ani, au pus în aplicare un plan stabilit cu aproximativ o lună înainte. Cei doi au lovit victima în mod repetat cu o toporişcă şi un cuţit, într-un imobil din Cenei. Ulterior, la faţa locului a ajuns şi al doilea suspect de 15 ani.

Anchetatorii au mai precizat că toţi cei trei minori au acţionat împreună pentru a profana cadavrul, incendiindu-l şi îngropându-l în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-ar fi ajutat activ pe ceilalţi doi să ascundă trupul şi să şteargă urmele infracţiunii.

În cazul minorului de 13 ani, care nu a împlinit vârsta răspunderii penale, autorităţile au sesizat DGASPC Timiş pentru luarea măsurilor legale.

