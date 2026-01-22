Așa cum era de așteptat, chiar dacă evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, rudele mirilor nu au putut să lipsească de la cununia civilă. Astfel că în prim-plan, pe lângă Radu Drăgușin și Ioana Stan, a fost și socrul fotbalistului, Gabi Stan.

Gabi Stan, prezent la cununia civilă

Tatăl Ioanei Stan este nimeni altul decât fostul viceprimar din Constanța, care și-a pierdut funcțiile în urmă cu 10 ani, la începutul lui 2016. Gabi Stan a fost, ani la rând, mâna dreaptă a lui Radu Mazăre!

„Ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales, locul de consilier local se declară vacant”, a anunțat Prefectura Constanța în anul 2026, după ce Gabi Stan și-a pierdut funcțiile.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

La aproximativ trei ani după ce a rămas fără funcții, actualul socru al lui Radu Drăgușin a fost dat în judecată de către Primăria Constanța, pentru a recupera de la acesta suma de 4.000 de lei. Din câte se pare, banii proveneau dintr-o factură restantă a abonamentului telefonic pe care tatăl Ioanei Stan l-a folosit cât timp a lucrat alături de Radu Mazăre.

Ce a spus tatăl lui Radu Drăgușin

La cununia civilă a lui Radu Drăgușin cu Ioana Stan, care a avut loc la Primăria Sectorului 1, pe 20 ianuarie 2026, și-au făcut apariția și Florin Manea, impresarul fotbalistului, dar și câțiva apropiați ai cuplului, pe lângă membrii familiei.

„(n.r. – Ce îi urați băiatului) Sănătate, Casă de piatră și restul… au ei grijă. (n.r. – Sunteți emoționat?) Dumneavoastră ce credeți? Deși nu e primul copil care mi se căsătorește, e normal să fie și emoții. (n.r. – Cum ați reacționat când ați văzut-o prima dată pe aleasa inimii lui?) Am avut așa un sentiment că e parte din familie. (n.r. – Ce urmează pentru Radu în carieră?) El știe cel mai bine ce urmează, nu putem decât să fim alături de el și îi urez să fie sănătos. Cu sufletul sunt alături de el și de decizia lui”, a spus Dan Drăgușin, tatăl lui Radu Drăguşin, înainte de cununia civilă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE