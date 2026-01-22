Așa cum era de așteptat, chiar dacă evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, rudele mirilor nu au putut să lipsească de la cununia civilă. Astfel că în prim-plan, pe lângă Radu Drăgușin și Ioana Stan, a fost și socrul fotbalistului, Gabi Stan.

Gabi Stan, prezent la cununia civilă

Tatăl Ioanei Stan este nimeni altul decât fostul viceprimar din Constanța, care și-a pierdut funcțiile în urmă cu 10 ani, la începutul lui 2016. Gabi Stan a fost, ani la rând, mâna dreaptă a lui Radu Mazăre!

„Ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales, locul de consilier local se declară vacant”, a anunțat Prefectura Constanța în anul 2026, după ce Gabi Stan și-a pierdut funcțiile.

Gabi Stan, fostul viceprimar din Constanța, este tatăl Ioanei Stan și socrul lui Radu Drăgușin | Foto: Vlad ChireaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

La aproximativ trei ani după ce a rămas fără funcții, actualul socru al lui Radu Drăgușin a fost dat în judecată de către Primăria Constanța, pentru a recupera de la acesta suma de 4.000 de lei. Din câte se pare, banii proveneau dintr-o factură restantă a abonamentului telefonic pe care tatăl Ioanei Stan l-a folosit cât timp a lucrat alături de Radu Mazăre.

Ce a spus tatăl lui Radu Drăgușin

La cununia civilă a lui Radu Drăgușin cu Ioana Stan, care a avut loc la Primăria Sectorului 1, pe 20 ianuarie 2026, și-au făcut apariția și Florin Manea, impresarul fotbalistului, dar și câțiva apropiați ai cuplului, pe lângă membrii familiei.

„(n.r. – Ce îi urați băiatului) Sănătate, Casă de piatră și restul… au ei grijă. (n.r. – Sunteți emoționat?) Dumneavoastră ce credeți? Deși nu e primul copil care mi se căsătorește, e normal să fie și emoții. (n.r. – Cum ați reacționat când ați văzut-o prima dată pe aleasa inimii lui?) Am avut așa un sentiment că e parte din familie. (n.r. – Ce urmează pentru Radu în carieră?) El știe cel mai bine ce urmează, nu putem decât să fim alături de el și îi urez să fie sănătos. Cu sufletul sunt alături de el și de decizia lui”, a spus Dan Drăgușin, tatăl lui Radu Drăguşin, înainte de cununia civilă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un tânăr a luat cardul străbunicului și a comandat de 190 de ori mâncare în valoare de 14.000 de lei. Acum riscă închisoarea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șocant ce tocmai s-a mai aflat în cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Timiș, ucis de cei doi colegi. A apărut o a treia persoană implicată, iar mărturia de acum dă întraga anchetă peste cap: "Numai probleme au făcut". Prima reacție a familiei
Viva.ro
Șocant ce tocmai s-a mai aflat în cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Timiș, ucis de cei doi colegi. A apărut o a treia persoană implicată, iar mărturia de acum dă întraga anchetă peste cap: "Numai probleme au făcut". Prima reacție a familiei
Anunțul momentului pe scena politică! Vor fi din nou părinți!! „Suntem deosebit de recunoscători” Wow, ce surpriză!! Toată lumea e cu ochii pe ei acum!
Unica.ro
Anunțul momentului pe scena politică! Vor fi din nou părinți!! „Suntem deosebit de recunoscători” Wow, ce surpriză!! Toată lumea e cu ochii pe ei acum!
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
gsp
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
GSP.RO
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit
Tvmania.ro
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit

Alte știri

Închisoare cu suspendare pentru o escrocherie în stil mare. O fostă directoare BCR rămâne cu aproape un milion de euro după o înșelăciune de proporții
Știri România 15:00
Închisoare cu suspendare pentru o escrocherie în stil mare. O fostă directoare BCR rămâne cu aproape un milion de euro după o înșelăciune de proporții
De ce acte ai nevoie ca să-ți depui dosarul de pensionare pentru limită de vârstă
Știri România 14:49
De ce acte ai nevoie ca să-ți depui dosarul de pensionare pentru limită de vârstă
Parteneri
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Adevarul.ro
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
De ce Groenlanda nu este afiliată la FIFA. Legătura secretă pe care o are Donald Trump
Fanatik.ro
De ce Groenlanda nu este afiliată la FIFA. Legătura secretă pe care o are Donald Trump
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."

Monden

Victoria Beckham, ironizată pe social media după acuzațiile făcute de fiul său. Vedeta este afectată de situație
Stiri Mondene 15:07
Victoria Beckham, ironizată pe social media după acuzațiile făcute de fiul său. Vedeta este afectată de situație
Ce spune Alina Sorescu despre o nouă relație, la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu. „Important este echilibrul lor”
Stiri Mondene 14:18
Ce spune Alina Sorescu despre o nouă relație, la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu. „Important este echilibrul lor”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări
ObservatorNews.ro
Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Libertateapentrufemei.ro
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Parteneri
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
GSP.ro
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
Naomi Osaka după conflictul cu Sorana Cîrstea: „Nu reacționez bine când mi se arată lipsă de respect”
GSP.ro
Naomi Osaka după conflictul cu Sorana Cîrstea: „Nu reacționez bine când mi se arată lipsă de respect”
Parteneri
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax.ro
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Angajații pot beneficia de 10 zile libere pe an, fără reducerea concediului de odihnă. În ce condiții se acordă și ce obligații au angajatorii
KanalD.ro
Angajații pot beneficia de 10 zile libere pe an, fără reducerea concediului de odihnă. În ce condiții se acordă și ce obligații au angajatorii

Politic

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 21 ian.
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 21 ian.
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Mașinile lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare. Averea fostului iubit al Mihaelei Rădulescu a ajuns la familia cascadorului
Fanatik.ro
Mașinile lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare. Averea fostului iubit al Mihaelei Rădulescu a ajuns la familia cascadorului
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința