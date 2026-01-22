Se spune că jocul acesta a fost inventat de indieni, ca exercițiu de strategie militară – „șaturanga” înseamnă „patru divizii militare” (între piese erau elefanți și care de luptă). Se întâmpla prin secolul VII. Jocul a fost preluat repede de persani sub denumirea de „șatranj”, rajah-ul indian a devenit „șah” (rege), consacrând formula persană „Șah mat!”. (Regele este mort!).

A cui a fost întâietatea nu este important. Și indienii și persanii privesc în oglinda plină de povești a aceleiași ape: Marea Arabiei.

Până să devină subiect al artei occidentale – târziu, prin Renaștere – tabla de șah a fost teritoriul tuturor speculațiilor oculte.

Regele, Regina, Turnul, Nebunul, Calul sunt personajele principale ale unei confruntări dramatice. Destinul lor este în mințile celor doi jucători, care le construiesc povestea, pe scena cu 64 de pătrățele.

Scriu nu ca un jucător de șah, ci ca Alice în Țara Oglinzii, locul unde Lewis Carroll își transportă eroina – pe o tablă de șah. O lume ca o tablă de șah, cu cele mai imaginative reguli, în care Alice se poate transforma din pion în Regină.

Poate cea mai puternică imagine a șahului îi aparține pictorului german din secolul XVII, Moritz Retzsch. Puternică din cauza dramatismului pe care îl adaugă jocului în sine. Personajul care mută negrele în „Jucătorii de șaj” este diavolul însuși:

AVENTURA UNEI ETIMOLOGII. Intenționând să vă ofer și o perspectivă avangardistă asupra șahului, am ales tabloul lui Marcel Duchamp. Titlul acestuia – „Jucătorii de șah”, „Les Joueurs d’échecs” – m-a absorbit în aventura pasionantă a căutării etimologiei unui cuvânt: „échec”. M-am întors tot la persani. Échec et mat!” este expresia franțuzească pentru „șah mat”. Substantivul „échec” înseamnă insucces. Din limba franceză l-a preluat și limba română. Dar „șah”, denumind jocul, în limba lui Molière este un plural, „échecs”. Poate exprimă paradoxul optimist că mai multe eșecuri pot duce spre victorie. În tabloul lui Duchamp cei doi jucători sunt frații pictorului, prinși în vârtejul confruntării minților, care îi absoarbe.

TIKTALK. SETURILE DE ȘAH CA OPERE DE ARTĂ. Cea mai populară rețea de socializare, ne dăruiește Top Trei al celor mai minunate și mai scumpe seturi de șah. În ordine inversă: setul numit Game of Kings „Jocul Regilor” – 3 milioane de dolari, Pearl Royale, „Perla Regească” – 4 milioane și, tip of the top, Jewel Royale, „Bijuteria Regală” – 9,8 milioane de dolari. Toate, „nelumesc de frumoase”, cum spune comentatorul.

UN MUSICAL CARE TE FACE MAT. Un uriaș succes de acum patru decenii, musicalul „Șah” al lui Benny Andersson și Björn Ulvaeus de la ABBA (versurile: Tim Rice) ne face mat, artistic vorbind, și astăzi:

