Creatorul de conținut, cunoscut pentru colecția impresionantă de automobile și prezența constantă în mediul online, a postat un clip pe TikTok în care explică situația și împărtășește propriul punct de vedere după valul de acuzații care i-au urmărit numele. „Cam asta a rămas în curte”, spune acesta, arătând un spațiu gol, fără niciun autoturism, mesaj care a fost interpretat de mulți ca o reflectare a presiunii publice și a consecințelor juridice recente.

„În urma tuturor acuzațiilor care mi-au fost adresate pe internet, la toate știrile și la absolut fiecare emisiune și presă, vreau să vă arăt și răspunsul meu”, a spus Bisoi în deschiderea videoclipului. În continuare, acesta a explicat cât de mult înseamnă pentru el mașinile sale și cât de greu a resimțit pierderea acestora.

„Probabil știți cât iubeam mașinile alea, știți cât înseamnă pentru mine”, a adăugat influencerul, vizibil emoționat.

În finalul declarației, Bisoi a precizat că va lua o pauză de la mediul online pentru a se concentra asupra propriei stabilități: „Tot ce pot să vă zic este că am nevoie de o pauză și, dacă am putut odată, o să pot și a doua oară. Vă pup, vă iubesc, nu vă faceți griji pentru mine. Se întâmplă, greșim și ne asumăm.”

Scandalul care l-a adus aici pe Bisoi Petruț

Problemele juridice ale lui Bisoi Petruț au început acum un an și jumătate, când vloggerul a participat, alături de câțiva prieteni, la curse ilegale pe drumuri publice. Autoritățile s-au sesizat, iar Bisoi și alți patru inculpați au fost urmăriți penal pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației. În plus, procurorii au constatat că influencerul a făcut declarații false în timpul audierilor, ceea ce a fost încadrat drept mărturie mincinoasă.

Pe 10 decembrie 2024, instanța a constatat că probele erau legal administrate și a început judecarea cazului. Pe 16 ianuarie 2026, Curtea de Apel Pitești a admis apelul Parchetului și l-a condamnat pe Bisoi la 10 luni de închisoare pentru mărturie mincinoasă. Pedeapsa a fost contopită cu alte sancțiuni, rezultând o condamnare finală de 1 an și 10 zile de închisoare, însă aplicarea acesteia a fost amânată pe un termen de supraveghere de doi ani.

În perioada de supraveghere, Bisoi trebuie să respecte mai multe măsuri stricte: să se prezinte la Serviciul de Probațiune Argeș, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă și să ofere informații despre mijloacele sale de trai. În cazul nerespectării acestor reguli, pedeapsa poate fi revocată și influencerul riscă să execute închisoarea.

Cine este Bisoi Petruț

Bisoi Petruț-Cristian este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România, apreciat pentru umorul său nonconformist și prezența activă pe platformele online. Acesta s-a remarcat prin aparițiile virale alături de Dorian Popa și prin participarea în emisiuni precum „Fugiți de acasă”, realizată de Selly pe YouTube. Colecția sa impresionantă de mașini și stilul de viață extravagant l-au făcut unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din țară, iar scandalul recent i-a adus, pentru prima dată, o atenție negativă atât din partea publicului, cât și a autorităților.

