Totodată, specialiștii din industria turismului confirmă că social media a contribuit decisiv la schimbarea comportamentului turistului român, care pune astăzi tot mai mult accent pe experiența din destinație: pe ceea ce poate face, vedea și trăi efectiv în timpul sejurului.

Pe acest fond, simpla atractivitate vizuală a unei destinații nu mai este suficientă. Oamenii caută locuri care să confirme în realitate ceea ce au văzut online precum peisajele autentice, activitățile variate și o experiență completă, dincolo de câteva fotografii reușite.

Tot mai mulți turiști aleg vacanțele la munte

Dacă în trecut destinațiile montane erau asociate în primul rând cu sezonul de schi, vara a adus o altă față a acelorași peisaje. Temperaturi mai plăcute, păduri dense, puncte panoramice și activități în aer liber atrag un număr tot mai mare de turiști care caută o alternativă la litoralul aglomerat sau la destinațiile urbane.

Harghita se numără printre județele care beneficiază cel mai vizibil de această tendință, datorită cadrului natural spectaculos și a infrastructurii turistice în continuă dezvoltare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Un resort amplasat în Munții Hășmaș și-a construit identitatea în jurul unui concept simplu: o destinație în care natura nu este fundalul experienței, ci parte din ea. Cazarea se face în cabane tip cub minimalist, îmbrăcate în oglinzi și geamuri mari, concepute astfel încât conturul clădirii să se piardă printre brazi.

Interioarele, luminoase și cu un design scandinav, permit oaspeților să rămână vizual conectați la pădure chiar și din interior. Resortul dispune de 35 de astfel de unități de cazare, iar tarifele pornesc de la 790 de lei pe noapte pentru două persoane, cu mic dejun inclus.

Activități pentru toate vârstele

Dincolo de cazare, resortul de lângă Lacul Roșu oferă un program complet de activități care transformă sejurul într-o experiență activă. Pista de bob de aproximativ 1,2 kilometri, parcul de aventură, tiroliana și trambulinele sunt printre cele mai apreciate atracții, accesibile atât copiilor, cât și adulților.

Restaurantul panoramic al resortului, cu suprafețe mari vitrate și vedere spre Gheorgheni, completează experiența cu preparate servite într-un cadru cu totul aparte. Zona din jurul resortului oferă, la rândul ei, numeroase oportunități de explorare: Lacul Roșu și Cheile Bicazului se află la câteva minute distanță, iar traseele montane din Munții Hășmaș sunt accesibile direct din complex.

Experiențele autentice, noul criteriu de alegere

„Observăm că turiștii sunt din ce în ce mai atenți la experiența completă pe care o oferă o destinație. Peisajele și imaginile spectaculoase atrag atenția, însă decizia finală este influențată de ceea ce pot face efectiv în timpul sejurului. Oamenii caută activități pentru toate vârstele, confort și momente care să transforme câteva zile la munte într-o vacanță memorabilă”, au spus reprezentanții Oxygen Resort.

Tendința se anunță a fi una de durată. Pe măsură ce rețelele sociale continuă să influențeze deciziile de călătorie, destinațiile care reușesc să transforme interesul generat online într-o experiență reală și coerentă vor câștiga tot mai mult teren în preferințele turiștilor români.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE