Unul dintre principalele motive ale deficitului de forță de muncă

Unul dintre principalele motive ale deficitului de forță de muncă este schimbarea demografică. Mulți dintre muncitorii din construcții se apropie de vârsta de pensionare, iar tinerii preferă să urmeze cariere în domenii precum tehnologia, finanțele, ingineria sau industria farmaceutică, ce oferă oportunități mai bine plătite și mai puțin solicitante fizic.

În plus, rata șomajului din Elveția este extrem de scăzută, situându-se în jur de 2,2%-2,3% în 2026, ceea ce face dificilă identificarea de noi angajați pentru a ocupa posturile vacante.

Lipsa forței de muncă se reflectă și în salarii

Un zidar calificat poate câștiga între 5.000 și 6.500 de franci elvețieni lunar (5.328- 6.927 de euro) în funcție de experiență, regiune și nivelul de calificare.

Cu ore suplimentare, sporuri sau în cazul posturilor cu responsabilități mai mari, veniturile pot fi considerabil mai ridicate și pot ajunge la aproximativ 8.900 de euro pe lună, scrie publicația menționată anterior.

Condițiile de muncă sunt reglementate prin Contractul Colectiv Național din Construcții (LMV/LNC). Programul obișnuit este de aproximativ 40,5 ore pe săptămână, iar orele suplimentare trebuie plătite.

Muncitorii beneficiază, de asemenea, de protecție în cazul accidentelor de muncă, sisteme de pensii și protecție în caz de șomaj sau concediu medical.

Companiile apelează tot mai mult la muncitori străini

Pentru a combate deficitul, companiile de construcții apelează tot mai des la muncitori străini, în special din țări ale Uniunii Europene precum Portugalia, Italia, Spania și Germania. Agențiile de recrutare joacă un rol esențial în atragerea rapidă a angajaților pentru proiectele de construcții.

În același timp, patronatul din sectorul construcțiilor lucrează la recunoașterea calificărilor obținute în alte țări și la ajustarea salariilor în funcție de nivelul de pregătire și specializare al fiecărui muncitor.

Tehnologia și automatizarea reprezintă alte soluții pe care industria le explorează pentru a reduce dependența de forța de muncă. Introducerea de tehnici avansate și procese mai eficiente urmărește să diminueze efortul fizic al muncitorilor și să crească productivitatea.

Totuși, aceste măsuri necesită timp pentru implementare, iar problema deficitului de personal rămâne o provocare majoră pentru sectorul construcțiilor din Elveția, scrie publicația menționată.