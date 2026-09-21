Într-un spital unde peste 100.000 de copii ajung anual pentru îngrijiri medicale, o nouă etapă de modernizare aduce condiții la cel mai înalt standard european. Noul bloc operator dedicat chirurgiei de urgență și endoscopiei de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” a fost finalizat în urma unui proiect de renovare și echipare completă, derulat de Asociația Inima Copiilor și susținut de Groupama. Investiția în fostele săli unde opera legendarul profesor Alexandru Pesamosca s-a ridicat la 1,25 milioane de euro.

Schimbarea legii pentru tavanul de 2,80 metri din sălile de operație

Proiectul reprezintă mai mult decât o reabilitare de spațiu: a fost un efort complex care a presupus inclusiv modificarea normelor legislative naționale, ca sălile de operație să poată garanta un nivel maxim de sterilitate.

O problemă tehnică apărută pe parcursul lucrărilor a necesitat o intervenție directă la nivel de reglementări naționale pentru ca noile spații să fie dotate cu un sistem ultraperformant de filtrare și tratare a aerului (flux laminar). A fost nevoie de modificarea legii prin Ordin de Ministru privind înălțimea minimă a tavanelor.

„Am avut o pauză, am pus proiectul un pic pe hold până am reușit să modificăm legislația, pentru că nu am fost de acord să fac o soluție de compromis. Legea s-a modificat în sensul că, pentru renovări, se aprobă un tavan care să fie la o înălțime minimă de 2,80 m în sala de operație. În Germania e 2,70 m și Germania este țara care dă standardele pentru climatizare. Noi aveam 3,20 m în legislație. A durat vreo 2-3 luni, am avut discuții cu Ministerul Sănătății, am pregătit documentația și s-a modificat legea prin Ordin de Ministru, astfel încât să putem monta flux laminar și să facem ceea ce trebuie”, a explicat Alex Popa, președintele Asociației Inima Copiilor.

Alex Popa, președintele Asociației Inima Copiilor, a identificat nevoia de-a reface sălile de operație de la Spitalul M. Curie

Echipamentele de top instalate în noul bloc operator permit realizarea celor mai complexe operații. Printre facilitățile tehnologice se numără:

Condiții sterile maxime: Instalații de climatizare și filtrare a aerului destinate chirurgiei cu risc crescut de infecții.

Instalații de climatizare și filtrare a aerului destinate chirurgiei cu risc crescut de infecții. Lămpi chirurgicale fără umbre: Tehnologie adaptată spațiilor mici și chirurgiei pediatrice, care creează lumină rece controlată.

Tehnologie adaptată spațiilor mici și chirurgiei pediatrice, care creează lumină rece controlată. Videomanagement și digitalizare integrată: Acces direct la dosarul electronic al pacientului și echipamente biocompatibile interconectate.

Acces direct la dosarul electronic al pacientului și echipamente biocompatibile interconectate. Telemedicină și asistență în timp real: Posibilitatea transmisiei live a intervențiilor pentru consultări cu experți externi și instruirea rezidenților fără a fi periclitat mediul steril.

25 de ani de așteptare în spațiul unde opera legendarul prof. Pesamosca

Întrebat de Libertatea despre schimbările aduse de noul spațiu, dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI, a evocat momentele din urmă cu un sfert de veac, amintind de profesorul Alexandru Pesamosca, o adevărată legendă a chirurgiei pediatrice din România:

„Știți cum era când veneam aici, acum 25 de ani, și mi-aduc aminte când opera prof. Pesamosca? Ne uitam, n-aveam ce trebuie, cădeau lucrurile peste noi, nu era flux laminar. Ce lămpi! Bietii chirurgi erau niște temerari, așa, și ei și noi. Câte probleme erau după ce luam copilul la reanimare! Au trecut 25 de ani să se facă lumină. Iar acum nu e nicio diferență față de ce am văzut în afara țării. Credeți-mă, am fost în State la New York anul trecut și arată mai bine sala de aici decât sala de la obstetrică din New York. Este ce trebuie, chiar dacă este într-un spital făcut în anii ’80”, a subliniat dr. Cătălin Cîrstoveanu.

Peste o lună încep operațiile: Timpii de așteptare se reduc la jumătate

Spitalul dispunea până acum de o singură sală dedicată ortopediei pediatrice, ceea ce crea liste lungi de așteptare, programările ajungând să fie făcute și cu 4-5 luni înainte. Odată cu operaționalizarea noului spațiu, capacitatea chirurgicală crește cu 20%.

Prof. dr. Radu Spătaru, șeful secției de chirurgie și ortopedie pediatrică, a precizat în cadrul conferinței de presă momentul în care primele intervenții vor avea loc în noile spații:

„Să presupunem peste o lună. Dacă reușim mai devreme, este foarte bine. Din punct de vedere tehnic, proiectul este finalizat 100%, așa încât permite începerea activităților medicale oricând din acest moment. Mai sunt niște chestiuni administrative și plasarea unor echipamente”, a declarat prof. dr. Radu Spătaru.

Dr. Radu Spătaru, șeful secției de ortopedie la conferinta de presa despre noul bloc operator de la Sp. M. Curie

Noul bloc aduce trei sectoare de activitate:

O sală nouă de ortopedie pediatrică: Va prelua cazurile de traumatologie și intervențiile uzuale, permițând ca chirurgia complexă (cum sunt operațiile de scolioză) să fie realizată mai frecvent. O sală suplimentară de chirurgie pediatrică: Dedicată în special urgențelor și cazurilor de politraumă. Un spațiu adecvat pentru endoscopia digestivă: Un compartiment în plină dezvoltare, care beneficiază acum de condiții potrivite.

De asemenea, blocul include o sală de recuperare post-anestezică adiacentă, un element esențial pentru siguranța copiilor.

„Avem intervenții programate până în decembrie sau ianuarie. Având încă o sală de operații pentru ortopedie, lista de așteptare se va scurta la jumătate. Ce aveam programat în decembrie va putea fi făcut în octombrie sau noiembrie”, precizează dr. Șerban Hamei, medic primar ortoped.

Noul bloc operator de la Maria Curie