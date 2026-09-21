Ce se întâmplă cu Anamaria Ferentz după 5 ani de relație cu americanul Douglas. „Ai atins o coardă sensibilă”

Au trecut 16 ani de când Anamaria Ferentz a părăsit România și s-a mutat în America, iar de cinci ani, viața ei s-a schimbat complet, după ce l-a cunoscut pe Douglas, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Deși este fericită la ferma acestuia, unde locuiesc și cei 7 copii ai bărbatului, vedeta recunoaște că îi este foarte dor de mama ei, care vine rar să o viziteze.

Atunci când este întrebată de mama ei, Anamaria se amoționează și spune că regretă că aceasta nu vine să o viziteze mai des în America. „Ai atins o coardă sensibilă, din păcate nu de ajuns de des vine. În 2016 a venit prima dată, 3 luni și aici unde stau acum în 2022, 3 săptămâni. E foarte greu pentru ea că nu știe limba engleză, este frustrant, nu poate comunica.

Familia mea este în România și familia de acum este doar americană, este complicat să stai și să traduci tot. Drumul e lung, are viața ei în România, mi-aș fi dorit să vină mai des. De fiecare dată când o invit găsește câte un motiv să nu vină și e dureros. Nu am pe nimeni aici cu mine, din familia mea de sânge”, a spus Anamaria Ferentz pentru Cancan.

Anamaria Ferentz se menține de ani de zile într-o formă de invidiat, iar acum, aceasta spune cum reușește să arate așa la vârsta de 50 de ani.

„În primul rând, dieta foarte sănătoasă, am grijă ce mănânc. Sunt vegetariană, dar mai mănânc și pește. Doug prinde pește în Alaska și astfel îi știu proveniența 100%. În America, alimentele sunt pline de tot felul și de aceea sunt foarte atentă. Îmi cumpăr produse organice, chiar dacă nu pot controla. Am grijă să mănânc gătit de mine, nu semipreparat. La restaurante nu pot controla dacă au pus salată organică sau cu pesticide”, mai povestește artista.

De asemenea, cântăreața a spus la ce alimente a renunțat și la ce nu ar putea să renunțe niciodată. „Da, am, la multe semipreparate am renunțat, la ciocolată… asta era dependența mea. Eu nu puteam să mănânc ca un om normal, o bucată sau o ciocolată, mâncam câte 10 ciocolate odată, până mi se făcea rău. Acum două luni am renunțat la ea.