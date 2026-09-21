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Un incendiu puternic a izbucnit luni, 21 septembrie 2026, la o fabrică de celuloză din municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți.
În aceste momente, pompierii intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului. Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei hale în care sunt depozitate resturi de hârtie.
Având în vedere degajările mari de fum, pentru informarea și avertizarea populației din zona afectată, a fost transmis un mesaj RO-ALERT.
„În aceste momente, pompierii intervin pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o fabrică de celuloză din municipul Drobeta Turnu-Severin. Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei hale pe o suprafață de aproximativ 4.000-5.000 de metri pătrați.
Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului intervin șase autospeciale de stingere din cadrul ISU Mehedinți, iar din cadrul ISU Dolj, ISU Gorj și ISU Caraș Severin, trei autospeciale de stingere.
De asemenea, din cadrul ISU București-Ilfov a fost solicitată și o autospecială cu roboți. Pompierii reacționează în aceste momente pentru localizarea și lichidarea incendiului, incendiul manifestându-se cu degajări mari de fum”, a declarat pentru Libertatea purtătorul de cuvânt ISU Mehedinți, slt. Înțeleptu Daniela.
În privința victimelor, Înțeleptu Daniela a transmis: „Nu există victime, toate persoanele erau autoevacuate la sosirea forțelor de intervenție”.