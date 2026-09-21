Șoferii care circulă pe drumurile naționale și expres din sudul țării vor fi opriți în trafic de polițiștii rutieri pe parcursul a cinci zile, din septembrie până în noiembrie 2026. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova desfășoară o amplă anchetă de circulație de tip „Origine–Destinație”, în cadrul căreia conducătorii auto vor fi invitați să răspundă unui scurt chestionar util pentru viitoarele proiecte de infrastructură.

Ce sunt anchetele Origine - Destinație

DRDP Craiova demarează o serie de anchete de trafic pe rețeaua rutieră din județele Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Olt și Argeș. Acțiunea se va desfășura în cinci intervale calendaristice, între orele 08:00–12:00 și 14:00–18:00, prin oprirea eșantionată a vehiculelor de către echipajele de Poliție Rutieră pentru colectarea datelor de deplasare.

Anchetele de circulație de tip Origine–Destinație (O-D), potrivit DRDP Craiova, „au rolul de a colecta date reale privind deplasările efectuate pe rețeaua rutieră și contribuie la elaborarea studiilor de trafic, fundamentarea proiectelor de infrastructură și planificarea viitoarelor investiții”.

Astfel, pe rețeaua de drumuri naționale și drumuri expres din Oltenia și Argeș, vehiculele vor fi oprite de polițiștii rutieri, iar conducătorilor auto li se va adresa un scurt chestionar de către personalul care efectuează ancheta.

„Vor fi solicitate informații privind originea și destinația călătoriei, precum și alte date necesare studiilor de trafic. (...) Oprirea și dirijarea vehiculelor se realizează de către polițiștii rutieri. După oprire, anchetatorii adresează întrebările și înregistrează răspunsurile, după care conducătorul auto își poate continua deplasarea”, potrivit sursei citate.

Județele și zilele în care se vor desfășura anchetele

Anchetele se vor desfășura pe 30 septembrie 2026, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie, în intervalele 08:00 – 12:00 și 14:00 – 18:00.

Punctele de anchetă în data de 30 septembrie:

- Dolj: DN 6, km 219+100 și km 235+050; DN 65F, km 003+100

- Mehedinți: DN 6, km 346+000; DN 56A, km 073+600

- Vâlcea: DN 7, km 188+850.

În data de 7 octombrie, anchetele au loc în:

- Dolj: DN 55, km 5+700 și PCTF Bechet; DN 56, km 002+800; DN 65, km 013+300; DEx12, km 14+200

- Mehedinți: DN 67, km 006+800; CDTS, km 001+500

- Gorj: DN 67, km 074+200

- Vâlcea: DN 64, km 113+000; DN 6, km 170+050

- Olt: DN 64, km 005+500.

În data de 21 octombrie:

- Dolj: DN 56, PCTF Calafat; DN 54A, km 029+100; DN 55A, km 092+220; DN 65C, km 012+100; 65FVOS, km 004+100

- Mehedinți: DN 6A, PCTF Porțile de Fier I

- Gorj: DN 67D, km 017+000

- Olt: VO6G, km 001+300; DN 65, km 048+500; DN 67B, km 153+500; DEx12, km 67+630.

În data de 28 octombrie:

- Dolj: DN 57, km 009+700

- Gorj: DN 67, km 087+000

- Vâlcea: DN 73C, km 068+050

- Argeș: DEx12, km 115+280.