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Chaniotiko boureki - ce este și cum se prepară

Ana Maria Teodorescu
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Cum se prepară Chaniotiko boureki
Cum se prepară Chaniotiko boureki
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Chaniotiko boureki este o mâncare tradițională din Chania, în vestul insulei Creta. Se pregătește din straturi de dovlecei, cartofi, brânză și mentă, coapte încet până când legumele devin fragede, iar partea de deasupra se rumenește. Există atât rețete cu foi de plăcintă, cât și unele fără aluat, întâlnite frecvent în casele și tavernele grecești. Află mai multe despre ce este Chaniotiko boureki, ce ingrediente îi dau gustul specific și cum îl poți pregăti acasă.

Cuprins:

Ce este Chaniotiko boureki

Denumirea preparatului are legătură cu originea sa, astfel că Chaniotiko înseamnă chiar ”din Chania”. Cuvântul boureki este folosit pentru diferite plăcinte sărate, însă în această parte a Cretei desemnează în special preparatul cu dovlecei, cartofi, brânză și mentă.

Boureki se pregătește mai ales vara, când dovleceii și roșiile sunt în sezon și foarte gustoase. Legumele sunt tăiate în felii subțiri, așezate în straturi și presărate cu brânză și mentă proaspătă. Totul se coace într-o tavă încăpătoare, la foc potrivit, pentru ca și cartofii, și dovleceii să se gătească bine.

În unele familii, umplutura este așezată între două foi de aluat făcute în casă. În altele, boureki se coace direct în tavă, fără foi, iar deasupra se toarnă un amestec din lapte și făină, iaurt și ouă sau smântână, în funcție de rețetă. Există mai multe rețete locale păstrate și adaptate de la o familie la alta.

Ce gust are Chaniotiko boureki

Chaniotiko boureki este un preparat gustos și sățios. Cartofii îi dau consistență, iar dovleceii își lasă zeama în timpul coacerii și păstrează umplutura moale. Brânza adaugă gustul sărat și ușor acrișor, în timp ce menta proaspătă face preparatul mai aromat. Roșiile, prezente în unele variante, adaugă și ele puțină dulceață.

În versiunea cu foi, exteriorul devine rumen și ușor crocant, iar mijlocul rămâne moale. Varianta fără aluat seamănă mai mult cu o musaca de legume.

Ce brânză se folosește

În Creta, boureki se pregătește în mod obișnuit cu mizithra proaspătă sau cu xinomizithra. Mizithra este o brânză albă, moale, făcută de obicei din lapte sau zer de oaie și de capră. Varianta numită xinomizithra are un gust mai acrișor, care se potrivește foarte bine cu dovleceii și cartofii.

În regiunea Chania se mai folosesc și alte brânzeturi locale, precum pichtogalo, o brânză cremoasă și ușor acrișoară.

Pentru că brânzeturile cretane nu se găsesc ușor, ele pot fi înlocuite cu un amestec de ricotta și feta. Ricotta are textura moale, iar feta are gustul sărat și ușor acrișor. O proporție potrivită este de aproximativ două părți ricotta bine scursă și o parte feta.

Se poate folosi și brânză proaspătă de vaci, dacă este bine scursă. Pentru un gust mai apropiat de rețeta cretană, aceasta se amestecă cu puțină feta sau cu o telemea de oaie. Feta folosită singură poate face preparatul prea sărat și mai puțin cremos.

Menta, ingredientul care face diferența

Menta proaspătă este unul dintre ingredientele care diferențiază boureki de o mâncare obișnuită de cartofi și dovlecei. Aroma sa se simte clar, dar nu ar trebui să acopere gustul legumelor și al brânzei.

În rețetele grecești se folosește de obicei mentă verde. Frunzele se toacă și se amestecă în brânză sau se presară între straturi. Dacă nu ai mentă proaspătă, poți folosi mentă uscată, dar în cantitate mai mică.

Oregano apare și el în unele variante, mai ales în cele care conțin roșii. Totuși, menta rămâne planta aromată specifică preparatului.

Rețetă de Chaniotiko boureki fără foi

Chaniotiko boureki fără aluat
Chaniotiko boureki fără aluat

Ingrediente

Următoarele cantități sunt potrivite pentru o tavă de aproximativ 25 × 35 de centimetri și pentru șase-opt porții:

  • 1 kilogram de dovlecei;
  • 700-800 de grame de cartofi;
  • 2-3 roșii bine coapte;
  • 350 de grame de ricotta bine scursă sau brânză proaspătă;
  • 150 de grame de feta;
  • 3-4 linguri de mentă proaspătă, tocată;
  • 4 linguri de făină;
  • 150 de grame de iaurt grecesc sau smântână;
  • 2-3 linguri de ulei de măsline;
  • puțin oregano, după gust;
  • piper;
  • sare, dacă mai este nevoie;
  • 1-2 linguri de pesmet pentru tavă;
  • semințe de susan, opțional.

Cum se prepară Chaniotiko boureki

Dovleceii se spală, li se îndepărtează capetele și se taie în rondele subțiri. Dacă sunt foarte mari și au multe semințe, mijlocul poate fi îndepărtat. Se presară cu puțină sare și se lasă într-o strecurătoare timp de 15-20 de minute, pentru a elimina o parte din apă. La final, se șterg ușor cu hârtie de bucătărie.

Cartofii se curăță și se taie în rondele cât mai subțiri posibil. O răzătoare cu lamă pentru feliere poate fi de ajutor.

Roșiile se taie în felii subțiri și se lasă câteva minute să se scurgă. Brânza proaspătă se amestecă într-un bol cu feta sfărâmată, menta tocată și puțin piper.

Cartofii și dovleceii se presară cu făină și se amestecă ușor, astfel încât făina să se răspândească pe toate feliile. În timpul coacerii, făina preia o parte din zeama lăsată de dovlecei și ajută umplutura să se lege.

Tava se unge cu ulei de măsline și se presară cu puțin pesmet. Se așază mai întâi un strat de cartofi, cu feliile ușor suprapuse. Deasupra se pune un strat de dovlecei, apoi o parte din amestecul de brânză și mentă.

Straturile se repetă până când ingredientele se termină. Ultimul strat poate fi format din dovlecei și felii de roșii. Printre ele se poate presăra puțin oregano.

Iaurtul grecesc sau smântâna se amestecă cu aproximativ jumătate din uleiul de măsline rămas. Amestecul se toarnă treptat peste legume, astfel încât să pătrundă printre straturi. Deasupra se pune restul de ulei și, dacă se dorește, puțin susan.

Tava se acoperă cu hârtie de copt umezită și apoi cu folie de aluminiu. Boureki se coace în cuptorul încălzit la 180 de grade C, timp de aproximativ o oră. După acest interval, tava se descoperă și se lasă încă 15-20 de minute, până când cartofii sunt bine pătrunși, iar partea de deasupra s-a rumenit.

Timpul poate varia în funcție de grosimea feliilor și de adâncimea tăvii. Preparatul este gata când cuțitul intră ușor până la fundul tăvii, fără să întâmpine bucățele mai tari de cartof.

După ce este scos din cuptor, boureki trebuie lăsat să se odihnească cel puțin 10-15 minute. Dacă este tăiat imediat, straturile se pot desface, iar zeama din tavă nu va avea timp să fie absorbită. Lăsat puțin să se răcorească, se porționează mult mai ușor.

Chaniotiko boureki cu foi de aluat

Pentru varianta cu foi, umplutura de cartofi, dovlecei, brânză și mentă este așezată între două foi de aluat. Aluatul tradițional se poate face din:

  • 500 de grame de făină;
  • aproximativ 250 de mililitri de apă;
  • 60 de mililitri de ulei de măsline;
  • 30 de mililitri de zeamă de lămâie sau oțet;
  • jumătate de linguriță de sare.

Ingredientele se frământă până când se obține un aluat moale, care nu se lipește de mâini. Acesta se acoperă și se lasă să se odihnească aproximativ 30 de minute, apoi se împarte în două bucăți. Bucata pentru baza plăcintei trebuie să fie puțin mai mare.

Prima foaie se întinde și se așază într-o tavă unsă cu ulei, astfel încât să acopere și marginile. Peste ea se pun cartofii, dovleceii, brânza și menta. Umplutura poate fi aranjată în straturi sau amestecată înainte de a fi pusă în tavă, în funcție de preferință.

Deasupra se așază a doua foaie. Marginile se unesc, iar suprafața se unge cu ulei de măsline. Foaia se crestează ușor în dreptul viitoarelor porții, pentru ca aburul să poată ieși și căldura să ajungă mai ușor la umplutură. Se poate presăra și susan.

Se coace la 180 - 200 de grade timp de aproximativ 80-90 de minute. Timpul poate varia, dar e important ca foile să fie rumene, iar cartofii să fie complet gătiți.

Dacă nu vrei să pregătești aluatul acasă, poți folosi foi groase pentru plăcintă sărată. Foile foarte subțiri se usucă mai repede și trebuie unse cu ulei între straturi.

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Sfaturi pentru Chaniotiko boureki reușit

Cartofii nu trebuie tăiați gros. Într-un boureki reușit, cartofii și dovleceii se gătesc în același timp. Dacă dovleceii sunt foarte apoși, este bine să fie sărați și lăsați puțin la scurs. Nu trebuie însă storși prea tare, deoarece zeama lor contribuie la coacerea cartofilor și păstrează umplutura moale.

Brânza trebuie scursă bine. O ricotta foarte umedă, combinată cu dovleceii și roșiile, poate lăsa prea mult lichid în tavă.

Tava se ține acoperită în prima parte a coacerii, pentru ca legumele să se pătrundă fără ca suprafața să se ardă. Se descoperă spre final, când mai trebuie doar să scadă zeama și să se rumenească.

Menta trebuie să se simtă. Una sau două frunze puse doar pentru decor nu sunt suficiente.

Cum se servește

Chaniotiko boureki poate fi servit cald sau la temperatura camerei. Multe rețete recomandă să fie lăsat să se răcească înainte de masă, deoarece gusturile se așază mai bine, iar bucățile își păstrează forma.

Poate fi fel principal, alături de o salată de roșii și castraveți, sau poate fi servit în porții mai mici, ca aperitiv. Se potrivește și lângă măsline, ardei copți ori o salată verde cu lămâie.

Este bun și a doua zi, după ce a stat la frigider. Se poate mânca rece sau încălzit ușor în cuptor. Cuptorul păstrează mai bine textura decât cuptorul cu microunde, mai ales în cazul variantei cu foi.

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Tags: evergreen Retete culinare
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