La finalul lui 2025, Emil Rengle anunța în Libertatea că în vara anului 2027 se va căsători cu Alejandro Fernandez, iar nunta va avea parte de două evenimente, unul în România și unul peste hotare.

Iată că timpul a trecut, ne apropiem cu pași repezi de 2027, iar acum Emil Rengle a oferit un nou interviu în Libertatea în cadrul căruia a oferit noi detalii atât despre jobul lui, cât și despre căsătoria cu Alejandro Fernandez.

Potrivit celebrului dansator și coregraf, el și partenerul lui de viață încă nu au stabilit data nunții, însă au decis să facă un reality show despre viața lor!

Emil Rengle vrea un reality show despre viața lui

„La finalul lunii plec în Varșovia cu TikTok-ul, iar în noiembrie și decembrie... încă e secret! Să vedem ce aduce finalul de an. Alejandro lucrează la muzica lui. Pentru noi, Eurovisionul a fost o experiență extraordinar de revelatoare. Clar ne dorim în continuare să facem momente, spectacole...

Iar acum, una dintre idei... Uite, îți dau o exclusivitate: ne tot întreabă lumea, și voi, presa, ne întrebați mai mereu despre nuntă. «Când e nunta?». Nu s-a schimbat nimic, nunta e tot anul viitor! Dar, pentru că primim atât de multe întrebări despre nuntă și cum va fi, am zis, ca să nu mai dăm noi răspunsuri... Ce ar fi dacă am face un reality show din pregătirea primei nunți gay din România? Nu divulg mai multe, dar s-ar putea să fiți mai mult parte din călătoria noastră! Pe TV sau pe online, vedem unde ajunge...

Acesta a fost planul lui Alejandro! Realmente sunt și eu uimit de faptul că a zis: «Decât să tot răspundem noi așa, nu mai bine îi luăm noi în călătoria noastră pe oameni?». Și am zis: «Alejandro, ești sigur? Suntem noi pregătiți de asta?». Și a zis: «Dacă am făcut Asia Express, ne-am expus cu de toate, ce ar putea fi?».

Nunta va fi anul viitor, dar nu știm exact data când va fi. Vara! Și îți zic și de ce nu știm data: pentru că, odată cu mutatul în Dubai, cu venitul acasă în România, ne-a cam dezechilibrat... Nu era în plan... Ce se întâmplă în lume, cu războaiele, din păcate nu e în controlul nostru. Și am lăsat vara să fie cu vacanțe, cu familii și acum începe sezonul de stabilire, unde stăm mai mult, ce facem...”, a spus Emil Rengle în exclusivitate pentru Libertatea.

Încă nu a bătut palma cu nicio televiziune

Întrebat dacă a primit deja vreo ofertă de la televiziuni pentru acest reality show despre care ne-a vorbit, fostul concurent de la Asia Express nu a vrut să ne divulge mai multe detalii.

„Păi ar fi acest proiect despre care ți-am povestit. Acesta este cred următorul drum al nostru. Pentru că e și foarte personal și cred că o să ne și ocupe tot timpul din lume!

Cred că nici nu aș fi putut să visez vreodată că s-ar putea să existe un reality show cu nunta mea gay din România. Adică numai cum sună... (n.r. - râde). Știi, spune-i tu asta copilului de 15 ani din Oradea: «Ține-te bine că o să trăiești și asta»! Nu, nu m-am așteptat niciodată”, a adăugat Emil Rengle.

Vedeta a afirmat și că Alejandro Fernandez este „passenger princess” când Emil Rengle se află la volan, deoarece artistul nu este deloc de acord cu felul în care conduce mașina fostul câștigător de la „Românii au talent”.