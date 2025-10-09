Cercetătorii de la Universitatea din Würzburg au dezvoltat o metodă inovatoare care permite detectarea virusului gripal în doar câteva minute, fără a necesita echipamente de laborator sau personal medical specializat.

Principiul de funcționare al testului este simplu și ingenios. Acesta se bazează pe eliberarea unui compus aromat specific atunci când intră în contact cu saliva unei persoane infectate.

În scurt timp, pacientul va simți un gust caracteristic în gură, indicând prezența infecției.

Cum funcționează testul

La baza acestui sistem stau timolul, o substanță naturală prezentă în plante precum cimbrul, și o moleculă de zahăr specifică virusului gripal.

Când virusul este activ în salivă, timolul este eliberat, producând un gust distinct în gură. La persoanele neinfectate, nu se întâmplă nimic.

Procesul ar putea fi îmbunătățit cu arome dulci, amare sau chiar sărate și este deja considerat prietenos cu copiii.

Cercetătorii sugerează că acest test ar putea fi adaptat pentru a detecta și alți agenți patogeni, înlocuind componenta specifică virusului gripal cu una specifică bacteriilor, de exemplu.

Aplicații și perspective

Echipa de cercetare lucrează în prezent la integrarea tehnologiei senzorilor în guma de mestecat și acadele, pregătind sistemul pentru utilizare pe scară largă. Se estimează că produsul va fi gata de lansare pe piață în aproximativ 4 ani.

Oamenii de știință consideră că această metodă oferă o „diagnosticare cu prag scăzut” pentru infecții virale și bacteriene. Ea ar putea fi deosebit de utilă în școli, grădinițe și cămine de bătrâni, precum și în regiuni mai sărace, unde testele de laborator complexe sunt greu de realizat.





