Cum eviți șocul termic

O perioadă caldă în mijlocul iernii, puțină neglijență… și mușcatele își vor pierde frunzele. Cea mai riscantă fereastră este cuprinsă între 15 ianuarie și 15 februarie. În această perioadă, o revenire sub -5 grade Celsius, după câteva zile blânde, poate duce la pierderi de până la 80 % la plantele care au iernat. Problema nu este întotdeauna înghețul.

Potrivit Societății Naționale de Horticultură din Franța (SNHF), principalul pericol constă în schimbarea bruscă a temperaturii: un adevărat șoc pentru planta aflată în repaus. Când vremea blândă se instalează pentru câteva zile, multe persoanei au reflexul de a le uda, ceea ce provoacă șoc termic.

Evitați să le „treziți”

Ceea ce trebuie să evitați să faceți în ianuarie este să le „treziți”. În termeni practici, aceasta înseamnă să să nu le udați iarna, de îndată ce vremea este blândă sau să le puneți în plin soare, la geam.

Când sunt în stare latentă, plantele consumă foarte puțină apă; udați numai dacă pământul este complet uscat. O indicație simplă: un pahar mic de apă per ghiveci, nu mai mult de o dată pe lună, adică la fiecare 3-4 săptămâni, în funcție de cât de rece este încăperea. Nu măriți căldura și nu lăsați aerul să fie prea rece.

Ce se întâmplă în ghiveci?

Iarna, mușcatele intră în stare vegetativă: metabolismul încetinește, evaporarea este minimă și planta nu are nevoie aproape deloc de apă. Un dezgheț reactivează ușor circulația sevei. Dacă urmează un îngheț, apa intracelulară îngheață, crește în volum și provoacă spargerea celulelor. Tulpinile se înnegresc și țesuturile se necrozează, ducând la așa-zisa „embolie de gheață” care ucide planta în câteva zile.

Originară din Africa de Sud, muşcata este una dintre cele mai populare şi mai răspândite plante din lume şi împodobeşte aproape orice balcon sau terasă. Nu e pretenţioasă şi se adaptează în orice condiţii.



