Potrivit Poliției Capitalei, incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112.

„Din primele verificări a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între doi bărbați care se aflau în stația GPL pentru alimentarea autoturismelor, unul dintre aceștia, un bărbat în vârstă de 36 de ani, ar fi fost înțepat cu un obiect tăietor-înțepător, la nivelul coapsei, de către cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 54 de ani. Persoana vătămată a fost transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale suplimentare”, a transmis sursa citată.

Unul dintre bărbați a oprit pentru a-şi alimenta autoturismul, în spatele său fiind şi alte maşini. La un moment dat, un taximetrist care aştepta la rând ar fi devenit nerăbdător şi ar fi început un schimb de replici cu acesta.

După ce a alimentat, bărbatul s-a dus la casierie, unde ar mai fi întârziat, întrucât a achiziţionat şi alte produse. Schimbul de replici dintre cei doi a continuat și după ce bărbatul s-a întors la mașină. La un moment dat, taximetristul a coborât din autoturism, ținând un obiect în mână. Bărbatul rănit ar fi încercat să se apere, însă taximetristul l-a înjunghiat în coapsă.

Polițiștii de la Secția 22, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, continuă cercetările pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Victima a ajuns la spital pentru investigații suplimentare, fără a fi într-o stare gravă.

