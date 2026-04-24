Câștigătorul, un tată din regiunea Șvabia, a aflat de câștigul său după extragerea din 25 martie. Cu toate acestea, fiind vorba de un bilet anonim, a fost necesar ca el să contacteze personal administrația loteriei pentru a revendica premiul, relatează portalul T-Online.

„Joc acest bilet de câțiva ani”, a declarat bărbatul pentru Lotto Bayern.

„De fiecare dată când îl verific la punctul de colectare, întreb: «Nu am câștigat încă jackpot-ul? Atunci mai joc»”.

Momentul descoperirii câștigului a fost copleșitor. La verificarea biletului în agenție, pe ecran a apărut mesajul „câștig central”. Ulterior, în mașină, bărbatul a verificat numerele câștigătoare pas cu pas.

„Abia la ultimul câmp am observat că numerele se potrivesc”, a povestit el.

„Când am văzut suma câștigată, mi-am spus: «Nu! Asta nu poate fi adevărat! Erau atât de multe cifre, că abia le puteam citi»”.

Surprins și copleșit de veste, bărbatul nu i-a spus soției sale despre câștig decât după câteva zile. Reacția ei a fost una rezervată: „Asta o să cred doar când văd banii în cont”.

Între timp, bărbatul s-a mai liniștit, dar încă nu știe exact ce va face cu milioanele câștigate.

„Am câteva idei în minte, dar o să-mi acord timp să decid”, a declarat el pentru reprezentanții loteriei.

