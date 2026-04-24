„Costuri umflate, companii de stat mafiotizate”

Fost ministru al Transporturilor, deputatul USR Cătălin Drulă critică dur decizia de a scumpi călătoriile cu metroul, pe care o califică drept „schema pesedistă clasică”. Acesta arată faptul că măsura nu este dictată de necesități reale de dezvoltare, ci de managementul defectuos.

„Scumpirea călătoriilor Metrorex este o măgărie pesedistă. Explic asta cu date și cifre. Practic, vorbim de schema pesedistă clasică – costuri umflate, companii de stat mafiotizate – și nota de plată dată populației”, a afirmat Drulă.

Au crescut cheltuielile cu personalul cu 328%

Acesta a spus că principala povară asupra finanțelor Metrorex sunt salariile.

„Atât numărul de salariați (adică 5000), cât și salariile crescute an de an cu procente spectaculoase de către miniștrii PSD. Cu 328% au crescut cheltuielile cu personalul la Metrorex în ultimii 10 ani. Dacă în 2016 erau de 333 de milioane de lei, pentru 2026 sunt estimate la 1093 de milioane (1,10 miliarde!). Estimarea mea este că, raportat la dimensiunea rețelei, numărul de salariați optim ar fi probabil de 3.500. Schema umflată de personal este parte din mafia sindicală ale cărei manifestări le-ați văzut în 2021 când eram ministru. Am redus în 2021 de la 5.800 de angajați la 5.000 și ar mai fi urmat restructurări. Dar a venit PSD/Grindeanu la butoane și tot 5.000 avem și azi”, a precizat Cătălin Drulă.

Deputatul subliniază decalajul major dintre managementul transportului public din București și cel din marile capitale europene, folosind Viena ca etalon de eficiență. Conform acestuia, principala problemă a companiilor bucureștene nu este lipsa fondurilor, ci suprdimensionarea aparatului administrativ.

„Apropo, STB are 10.000 de angajați. Metrorex are 5.000 de angajați. Total: 15.000. În Viena, sistemul integrat de transport de clasă mondială metrou + suprafață (Wiener Linien) are 9.000”, a afirmat acesta.

Subvenția plătită de stat a ajuns la 1 miliard

Fostul ministru atrage atenția asupra unei tendințe îngrijorătoare în finanțele Metrorex, subliniind că atât subvențiile de stat, cât și costurile operaționale au înregistrat creșteri masive în ultima perioadă, fără o îmbunătățire proporțională a serviciilor.

„Subvenția plătită de stat a ajuns de la 300 de milioane în 2016 la 1 miliard acum. Și cheltuielile de operare s-au dublat în mandatele lui Grindeanu, de la 346 de milioane în 2021 la 687 de milioane în 2026. Dezmăț total, nicio reformă, PSD-iști fixați cu mandate de «guvernanță corporativă» pe 4 ani (bătaie de joc de selecție de partid, evident)”, a spus Drulă.

Acesta a criticat majorările de tarife: „La 1 ianuarie 2025, Grindeanu a crescut de la 3 lei la 5 lei călătoria simplă. Dar ghici ce? Deși creșterea a fost de 66%, în încasări nu s-au văzut decât 35% în plus”.

O mare lovitură

Cătălin Drulă demontează logica din spatele majorării tarifelor, argumentând că măsura este mai degrabă o eroare strategică decât o soluție financiară. Potrivit acestuia, beneficiile bugetare pentru Metrorex vor fi neglijabile în comparație cu efectele colaterale resimțite de oraș.

„O nouă creștere care ar trebui să intre în vigoare de la 1 mai 2026 de la 5 lei la 7 lei e o mare greșeală. Nici de data asta, nu vom vedea încasări cu +40%. Pentru că dacă o călătorie e aproape cât un litru de benzină, oamenii vor lua taxi, Uber, STB sau vor merge cu mașina personală. Exact ce nu ne trebuie într-un oraș poluat și sufocat de trafic. Și în condiții de criză mondială a petrolului. Impactul acestei creșteri e major asupra oamenilor (+40%) dar minor în economia companiei. Am estimat pe 2026 ca s-ar strânge 59 de milioane în plus. În condițiile în care cheltuielile totale ale companiei bat spre 1,8-2 miliarde de lei. Pentru Metrorex e un procent foarte mic de venituri în plus (2-3%). Pentru București e o lovitură mare în termeni de poluare, înghesuială și pierderi economice până la urmă”, a adăugat el.

„Dar atâta știe PSD să facă: când nu mai știe pe unde să scoată cămașa, nota de plată e predată populației”, spune Drulă.

În încheierea analizei sale, Cătălin Drulă a arătat spre una dintre cele mai mari presiuni financiare care apasă asupra companiei: contractul de mentenanță cu gigantul francez Alstom.

„Apropo, pe contractul cu Alstom pentru mentenanță se plătesc 20 de milioane lunar. Dar Metrorex are de încasat penalități de 300 de milioane de la Alstom. Nu mai bine ar negocia să compenseze parțial lunar și asta ar fi mult mai de impact decât creșterea de tarife. Dar asta înseamnă muncă și să-ți pese. Scumpirea se face ușor, din pix”, a declarat Drulă.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a scumpit biletul la metrou chiar înainte să își dea demisia din Guvern

Începând cu data de 1 mai, bucureștenii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru transportul subteran.

Tarifele pentru biletele și abonamentele Metrorex vor crește cu procente cuprinse între 40% și 50%, decizie propusă de Consiliul de Administrație al companiei și aprobată oficial, miercuri, de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

De la 1 mai, prețurile vor crește în funcție de cartela aleasă astfel:

O călătorie: 5 → 7 lei

Două călătorii: 10 → 14 lei

10 călătorii: 40 → 55 lei

Abonament 24 ore: 12 → 18 lei

Abonament 72 ore: 35 → 50 lei

Abonament săptămânal: 45 → 60 lei

Abonament lunar: 100 → 140 lei

Abonament 6 luni: 500 → 700 lei

Abonament anual: 900 → 1.300 lei.

