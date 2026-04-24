Un an deosebit de profitabil

Bonusul se referă la obiectivele atinse de companie în anul 2025 și urmează să fie acordat sub diverse forme până în iunie 2026, relatează Qui Finanza.

Această sumă, deosebit de mare, este rezultatul unui acord cu sindicatele, care s-au declarat mulțumite de rezultatul negocierilor cu firma. Premiul este, de asemenea, efectul unui an deosebit de profitabil pentru Luxottica, definit drept unul „istoric” de către conducere.

Prima anunțată de Luxottica a fost agreată, în ceea ce privește valorile și modalitățile de distribuire, de către toate sindicatele din sector: Filctem Cgil, Femca Cisl și Uiltec Uil. Contribuția este împărțită în: 3.090 de euro brut, reprezentând prima de bază; până la 633 de euro suplimentari, în funcție de funcțiile angajaților.

Suma de 4.000 de euro, a anunțat compania, se atinge prin convertirea sumei brute în bunuri și servicii de welfare (beneficii extrasalariale). Într-adevăr, sistemul de welfare corporativ este scutit de taxe până la un plafon de 2.000 de euro pe an dacă angajatul are copii în întreținere și beneficiază, în multe cazuri, de o impozitare mai avantajoasă comparativ cu cea a unei prime de rezultat acordate în bani.

Piergiorgio Angeli, Chief People Officer în cadrul EssilorLuxottica, a declarat pentru agenția de presă Ansa: „Suntem bucuroși să confirmăm și în acest an o primă de performanță importantă. Credem că succesul unei companii nu se măsoară doar prin cifre, ci și prin modalitățile prin care acestea sunt obținute și prin capacitatea sa de a crea valoare pentru toți. De aceea, oamenii, spiritul de comunitate și bunăstarea socială se află în centrul strategiilor noastre”.

Satisfacția sindicatelor

Și sindicatele s-au declarat deosebit de mulțumite de acordul încheiat cu Luxottica pentru prima acordată angajaților italieni. Organizațiile sindicale au emis un comunicat comun, în care se precizează:

„Prima de performanță reprezintă o recunoaștere concretă a contribuției fundamentale a angajaților la rezultatele EssilorLuxottica și este, în același timp, un semnal semnificativ de atenție și de valorizare a muncii”. Sindicatele au lăudat, de asemenea, atitudinea companiei în cadrul dialogului cu partenerii sociali, precum și angajamentul acesteia de a menține producția în Italia.

Cifră de afaceri de 28,5 miliarde de euro

O primă de performanță atât de mare este și rezultatul unui an profitabil pentru EssilorLuxottica. Compania de optică a publicat, în februarie anul trecut, rezultatele pentru 2025:

O creștere de 11,2% a cifrei de afaceri, care a ajuns la 28,5 miliarde de euro;

Un profit constant de 2,3 miliarde de euro, cu o marjă operațională de 16%;

Dividende pentru acționari de 4 euro pe acțiune.

EssilorLuxottica nu și-a extins doar afacerea tradițională (ochelarii), ci a încheiat parteneriate importante cu alte companii mari, printre care și Meta (proprietara Facebook, Instagram și WhatsApp), pentru a produce Ray-Ban Meta Smart Glasses — ochelarii cu camere video și difuzoare integrate.