Ce a transmis Alexandru Rogobete la o zi după demisie

„Ieri mi-am depus demisia pentru că a fost decizia politică a PSD din care fac parte. Ministerul Sănătăţii va fi condus în continuare de mine până când va apărea în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcţie.

Am văzut şi eu graba de ieri că de astăzi vin unii să preia, nu ştiu ce să facă. Nu se poate constituţional până nu apare în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcţie, eu semnez şi răspund pentru tot ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Voi veni la birou şi luni, şi marţi, şi miercuri şi până când va apărea în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcţie”, a declarat Alexandru Rogobete, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă.

Totodată, el a precizat că va discuta cu ministrul interimar care va prelua Ministerul Sănătăţii pentru a-i preda această activitate, relatează News.ro.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat lista noilor titulari pentru portofoliile rămase vacante după ce miniștrii PSD au demisionat, optând pentru o formulă de criză bazată pe nume cu experiență.

Ilie Bolojan a anunțat, joi, ca ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, să preia Ministerul Sănătăţii după demisia lui Alexandru Rogobete. Cseke Attila a mai deţinut funcţia de ministru al Sănătăţii.

Alexandru Rogobete, bilanț după 10 luni de mandat

Alexandru Rogobete, ministrul demisionar al Sănătății, a prezentat bilanțul activității sale la conducerea ministerului. Acesta a susținut că, în perioada mandatului, s-au realizat investiții semnificative în infrastructura medicală și în modernizarea sistemului informatic.

Totodată, acesta a punctat că pe parcursul mandatului au fost investiți aproape două miliarde de lei pentru reabilitarea blocului operator, a secțiilor de terapii intensive, precum și a altor facilități importante în funcționarea sistemului medical.







