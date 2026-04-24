În 2023, acest bonus a fost de 9.700 euro

Porsche renunță la acest bonus anual pentru angajați pentru prima dată în 19 ani, potrivit Business Insider. Producătorul de mașini sport justifică această măsură prin situația economică tensionată a companiei. Anul trecut, cifra de afaceri s-a redus cu aproape o zecime, la aproximativ 36,3 miliarde de euro.

„Din cauza situației economice a companiei, nu va exista nicio plată specială voluntară pentru exercițiul financiar 2025”, a declarat un purtător de cuvânt al Porsche. Renunțarea la plata bonusului marchează o schimbare drastică pentru angajați.

Cel puțin din 2007, Porsche a plătit angajaților săi, an de an, o astfel de primă voluntară. În 2023, angajații au primit până la 9.690 de euro. În 2024, suma a scăzut deja semnificativ, la maximum 5.250 de euro, iar acum s-a renunțat de tot la ea.

Și conducerea renunță la beneficii financiare

Măsurile de economisire nu afectează doar personalul. Și conducerea trebuie să renunțe la anumite beneficii financiare. Conducerea Porsche nu va primi bonus anual pentru anul în curs. În plus, salariile de bază ale directorilor rămân înghețate.

Situația este diferită pentru acționari. Aceștia vor primi în continuare dividende, însă într-o formă semnificativ redusă. Propunerea prevede o reducere de la 2,31 euro la 1,01 euro pe acțiune preferențială – mai mult decât o reducere la jumătate.

Conducerea se așteaptă în continuare la „condiții de piață foarte dificile” în 2026. În perioada ianuarie-martie, cifrele de vânzări au scăzut din nou. Compania vizează până în prezent o cifră de afaceri de aproximativ 35-36 de miliarde de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE