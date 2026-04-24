În 2023, acest bonus a fost de 9.700 euro

Porsche renunță la acest bonus anual pentru angajați pentru prima dată în 19 ani, potrivit Business Insider. Producătorul de mașini sport justifică această măsură prin situația economică tensionată a companiei. Anul trecut, cifra de afaceri s-a redus cu aproape o zecime, la aproximativ 36,3 miliarde de euro.

„Din cauza situației economice a companiei, nu va exista nicio plată specială voluntară pentru exercițiul financiar 2025”, a declarat un purtător de cuvânt al Porsche. Renunțarea la plata bonusului marchează o schimbare drastică pentru angajați.

Cel puțin din 2007, Porsche a plătit angajaților săi, an de an, o astfel de primă voluntară. În 2023, angajații au primit până la 9.690 de euro. În 2024, suma a scăzut deja semnificativ, la maximum 5.250 de euro, iar acum s-a renunțat de tot la ea.

Și conducerea renunță la beneficii financiare

Măsurile de economisire nu afectează doar personalul. Și conducerea trebuie să renunțe la anumite beneficii financiare. Conducerea Porsche nu va primi bonus anual pentru anul în curs. În plus, salariile de bază ale directorilor rămân înghețate.

Situația este diferită pentru acționari. Aceștia vor primi în continuare dividende, însă într-o formă semnificativ redusă. Propunerea prevede o reducere de la 2,31 euro la 1,01 euro pe acțiune preferențială – mai mult decât o reducere la jumătate.

Conducerea se așteaptă în continuare la „condiții de piață foarte dificile” în 2026. În perioada ianuarie-martie, cifrele de vânzări au scăzut din nou. Compania vizează până în prezent o cifră de afaceri de aproximativ 35-36 de miliarde de euro.

Un student a câștigat peste 180.000 de euro în 11 zile cu un robot AI de tranzacționare. Cum funcționa strategia
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Avantaje.ro
WOW! Imagini fierbinți cu iubita lui Scărlătescu, în Grecia! 27 de ani, profesoară, arhirectă, blondă, voluptuoasă, Elena l-a vrăjit total pe juratul Masterchef. Cum s-au pozat în vacanță
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Știri România 20:05
Lia Savonea, acuzată că l-a scăpat de 7 ani de închisoare pe un interlop din Chiajna în timp ce făcea afaceri imobiliare cu familia lui. Reacția președintei ÎCCJ
Știri România 18:30
ANAF ia la puricat cheltuielile auto: detaliile care le pot crea probleme firmelor
Adevarul.ro
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Stiri Mondene 19:06
Imagini cu mireasa lui Dorian Popa. Ce rochie deosebită a purtat Andreea la nunta ei. A atras toate privirile
Stiri Mondene 17:45
„Survivor România” 24 aprilie. Schimbări importante în cadrul show-ului. Doi concurenți vor fi eliminați din competiție. „Nu m-am gândit”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
ObservatorNews.ro
Un crater de 50 de mp s-a format din senin, pe o şosea din Techirghiol. Un şofer l-a evitat în ultima clipă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Mediafax.ro
„Zici că mă angajez la NASA”. O tânără la interviu de angajare supusă la testul poligraf
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Mediafax.ro
Ce a transmis Tudor Gheorghe după ieșirea din spital
KanalD.ro
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an

Politică 21:46
Derapajul verbal al lui George Simion față de Nicușor Dan, sesizat la CNCD de USR: „Demnitatea nu este negociabilă”
LiveText
Politică 19:22
Criza politică din România din 2026. Nicușor Dan refuză un guvern minoritar cu susținerea AUR. Ilie Bolojan a explicat problemele din coaliție
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Fanatik.ro
Guvernatorul Deltei, demis la propunerea Dianei Buzoianu, a solicitat în instanță salariu și sporuri la nivel maxim. Ce s-a întâmplă cu dosarul
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal