Generația Z schimbă regulile muncii tradiționale

Timp de decenii, munca la birou a fost definită prin program fix și prezență obligatorie. Cu toate acestea, tinerii din generația Z, născuți între 1995 și 2009, pun la îndoială acest model și se întreabă: „ce rost are să vin la birou?”.

„Pandemia a arătat că se poate lucra la fel de bine sau chiar mai bine fără a fi fizic la birou. Pentru această generație, contează rezultatele, nu controlul”, explică Beatriz Padura, director general al Fundației Fad Juventud, potrivit publicației El Diario.

Generația Z redefinește munca, respingând biroul tradițional. În urma pandemiei, tendințele de telemuncă au crescut. Un studiu arată că doar 10% dintre tinerii americani își doresc să lucreze permanent la birou, iar 21% preferă să lucreze majoritar de acasă. Cu toate acestea, tinerii atrag atenția asupra unui decalaj între așteptările și realitatea locului de muncă.

Revoluția muncii moderne

Directorul general al Fundației Fad Juventud subliniază că generația Z valorizează autonomia și încrederea: „Au nevoie de obiective clare, nu de supraveghere constantă”.

De asemenea, experții mai observă că impunerea prezenței fără scop funcțional generează o lipsă de motivație. În plus, sindromul burnout afectează tot mai mulți lucrători. Un studiu din Spania relevă că 41% dintre angajați se simt stresați, iar 55% experimentează epuizare completă.

Psihologi susțin că „pentru generația Z, munca nu este un scop, ci un mijloc” și că aceștia caută oportunități de dezvoltare personală, feedback constant și coerență cu valorile lor.

Potrivit unui raport Randstad, una dintre cele mai mari firme din lume în domeniul resurselor umane, media generală a tinerilor din generația Z, care și-au schimbat locul de muncă în mai puțin de un an, este de 32%.

Pentru a înțelege nevoile generației Z, companiile trebuie să adopte flexibilitatea și să ofere un mediu de lucru echilibrat. Programele de mentorat, structurile mai puțin ierarhice și gestionarea axată pe oameni sunt esențiale.