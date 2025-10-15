Cum se setează corect frigiderul

Autorul canalului TikTok „t.lifehackeng” explică că butonul cu numere de la 1 la 5 controlează durata de funcționare a compresorului, nu temperatura direct.

Setarea 1 înseamnă cel mai scurt timp de funcționare, iar 5 cel mai lung.

Recomandări pentru fiecare sezon:

Vara: 4-5 (compresorul funcționează mai mult din cauza căldurii exterioare)

Toamna: 2-4 (timp mediu, în funcție de cantitatea de alimente)

Iarna: 2-3 (timp mai scurt, temperatura exterioară ajută la răcire)

Cantitatea de alimente din frigider influențează de asemenea setarea optimă. Pentru un frigider mai puțin plin, o setare de 2 sau 3 este suficientă.

Temperatura ideală în frigider

Temperatura optimă în frigider este între +2°C și +8°C. Aceasta poate fi verificată cu un termometru obișnuit plasat în interior pentru o perioadă.

De asemenea, curățarea periodică este esențială. Se recomandă folosirea unei soluții de oțet și apă pentru eliminarea microbilor și a mirosurilor neplăcute.

Cum funcționează, de fapt, frigiderul

Conform unui articol al publicației Blic din Serbia, parte a Ringier Media International, autorul videoclipului TikTok clarifică: „Butonul de pe frigider nu face să fie mai rece sau mai cald, ci reglează cât timp funcționează compresorul. Când frigiderul «stă liniștit» și aproape că nu funcționează, înseamnă că momentan nu răcește. Când auziți că face zgomote – atunci compresorul funcționează și frigiderul răcește”.

Această metodă de reglare prelungește durata de viață a frigiderului și reduce riscul de defecțiuni.

Totodată, înțelegerea corectă a funcționării frigiderului poate duce la economii semnificative de energie și o utilizare mai eficientă a aparatului.

