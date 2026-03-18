Ceaiul de mușețel, „mâncare” perfectă pentru microbi

De fiecare dată când avem o problemă la ochi, primul instinct este să facem o infuzie de mușețel, de gălbenele sau de ciuboțica-cucului și să punem comprese. Într-o conferință recentă dedicată sănătății oculare în România, specialiștii au demontat unul dintre cele mai populare mituri de la noi din țară și atrag atenția că aceasta este o eroare gravă.

Prof. Univ. Dr. Horia Stanca, Șeful Secției Clinice de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, București. Foto: Libertatea

„Se consideră că ceaiul de mușețel este un dezinfectant foarte bun pentru suprafața ochilor. Fals! Niciun ceai nu este bun pentru dezinfectarea suprafeței oculare. Pentru că ceaiurile sunt medii de cultură pentru microbi!”, a explicat prof. univ. dr. Horia Stanca, șeful Secției Clinice de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Agrippa Ionescu.

Explicația științifică este simplă, dar ignorată de majoritatea oamenilor: atunci când ai o infecție la ochi și aplici o compresă cu ceai, nu faci altceva decât să oferi microbilor mediul perfect, umed, cald și organic, pentru a se înmulți accelerat.

Soluția medicilor te va surprinde: apă caldă și săpun

Când aud de igiena corectă a ochilor, mulți pacienți sunt reticenți la recomandarea specialiștilor, de teamă să nu resimtă usturime. Însă regula de aur nu implică soluții scumpe de la farmacie sau demachiante sofisticate.

„Ceea ce trebuie la ochi este apă caldă și săpun. Foarte mulți pacienți se sperie când aud: «Cum să dau cu săpun pe pleoape?». Da! Apă caldă și săpun, care degresează pielea palpebrală”, adaugă prof. univ. dr. Horia Stanca.

De ce funcționează banalul săpun?

Ei bine, pe pielea noastră, inclusiv la baza genelor, trăiesc în mod normal bacterii inofensive, numite germeni saprofiți. Ele se hrănesc cu sebumul produs de piele. Dacă nu ne spălăm corect pleoapele, acea grăsime se acumulează, iar bacteriile se înmulțesc necontrolat, depășind pragul de siguranță și devenind periculoase.

Spălarea pleoapelor cu apă caldă,care topește grăsimea, și săpun, dimineața și seara, îndepărtează acest mediu propice infecțiilor. Este o regulă de igienă absolut elementară, superioară oricărui ceai.

Medicul spune că nu este vorba despre o vină a pacienților, ci despre un obicei transmis din generație în generație, iar mulți oameni cred că fac un lucru bun, pentru că așa au învățat. În realitate, însă, acest obicei poate agrava problemele oculare.





