Activități care protejează creierul

Practicarea regulată a activităților creative, precum tangoul, muzica, artele vizuale sau anumite jocuri video, ar fi asociată cu un creier „mai tânăr” cu 4 până la 7 ani.

Oamenii de știință au încercat astfel să identifice activități cotidiene care ar putea proteja creierul și, poate, întârzia apariția tulburărilor de memorie, de atenție sau de autonomie.

Echipa a comparat astfel vârsta biologică a creierului cu vârsta reală.

Ce sunt „ceasurile cerebrale”

Studiul a analizat datele a peste 1.400 de participanți din 13 țări. Printre aceștia se aflau experți în tango, muzicieni, artiști vizuali, jucători de jocuri video de acțiune sau strategie, precum și un grup de control format din persoane fără experiență în domeniu.

Pentru a estima vârsta creierului, oamenii de știință au utilizat modele computerizate numite „ceasuri cerebrale”.

Este vorba despre „un algoritm care învață cum evoluează în general activitatea cerebrală odată cu vârsta, apoi utilizează aceste cunoștințe pentru a estima vârsta creierului nou”, explică Aneta Brzezicka, doctor în psihologie și directoare a Centrului de cercetare neurocognitivă al Universității SWPS din Polonia, pentru Medical News Today.

Echipa a comparat astfel vârsta biologică a creierului cu vârsta reală, pentru a măsura o eventuală îmbătrânire accelerată sau încetinită.

Rezultatul: persoanele implicate în activități creative regulate aveau, în medie, un creier mai tânăr. Și acest beneficiu pare să se concentreze în regiuni deosebit de vulnerabile la îmbătrânire, în special rețelele fronto-parietale, esențiale pentru atenție, coordonare, memorie de lucru și luarea deciziilor.

Până la 7 ani de tinerețe cerebrală la experți

„În cele patru domenii studiate, experții prezentau scheme de activitate cerebrală pe care algoritmul le-a considerat, în medie, cu 4 până la 7 ani mai tinere decât cele ale non-experților comparabili”, subliniază Aneta Brzezicka.

Cercetătorii precizează că efectul este deosebit de pronunțat în cazul dansatorilor de tango, al căror creier părea „în medie, cu șapte ani mai tânăr decât vârsta lor reală”. Muzicienii și artiștii vizuali prezentau un creier mai tânăr cu aproximativ cinci-șase ani, în timp ce jucătorii experți se situau în jurul valorii de patru ani.

De ce par aceste activități atât de eficiente? Pentru că mobilizează mai multe dimensiuni simultan.

„Activitățile creative și artistice combină în mod natural numeroase elemente benefice pentru creier: sunt exigente din punct de vedere cognitiv, stimulante din punct de vedere emoțional, adesea sociale și necesită motricitate fină”, rezumă cercetătoarea.

30 de ore de antrenament pot fi suficiente

Oamenii de știință au realizat și un experiment mai scurt cu voluntari care nu erau obișnuiți cu jocurile video, antrenați pe StarCraft II, un joc complex de strategie. După aproximativ 30 de ore de antrenament repartizate pe câteva săptămâni, „estimările vârstei cerebrale au scăzut cu aproximativ trei ani”, cu o îmbunătățire a performanțelor și a atenției.

„Acest lucru ne învață două lucruri importante”, insistă Aneta Brzezicka. „În primul rând, că creierul adult rămâne foarte plastic și poate prezenta schimbări măsurabile într-o perioadă relativ scurtă de antrenament intensiv.” Și „în al doilea rând, ceasurile cerebrale sunt suficient de sensibile pentru a detecta aceste schimbări”.

Cercetătorii rămân prudenți: „Desigur, studiul nostru este corelațional, așa că nu putem afirma, deocamdată, că activitatea creativă încetinește îmbătrânirea cerebrală”, reamintește ea. Dar tendința observată este „robustă și coerentă” de la un domeniu la altul.

