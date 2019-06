• Cine a văzut ”Faustul” lui Silviu Purcărete de la Sibiu, n-o poate uita. Nici cine a văzut-o ca Bess din ”Breaking the waves”, Sofia Egorovna din ”Platonov” sau în rolurile din ”Felii”, după textul Liei Bugnar, nu poate să nu o iubească.

• Ofelia Popii, premiată în România, dar și la marile festivaluri din străinătate, e un amestec de energie, talent, vulnerabilitate, autocontrol și emoție.

• ”Vocea sa răguşită, versatilitatea şi charisma sa creează un personaj deconcertant, care pare venit dintr-o lume infernală”, a scris The Telegraph, după ce jurnaliștii săi au văzut ”Faust” la celebrul festival de la Edinburgh.

• ”Mişcările sale uimitoare (…), vocea (…) o fac să fie centrul atenţiei, chiar şi într-un spectacol cu 100 de actori”, a adăugat BBC, cu mențiunea că actriţa ”este demnă de aplauzele şi ovaţiile în picioare de la sfârşit”.

• Și exemplele ar putea continua cu fragmente din toate marile ziare care încă scriu subiecte culturale.

Ofelia Popii, 41 de ani, a obținut în mai, pentru a treia oară în carieră, titlul de cea mai bună actriță în rol principal din România, oferit de UNITER. După ce inițial câștigase pentru senzaționalul rol din ”Faust”, apoi pentru cele din ”Felii”, de data aceasta, Ofelia Popii a fost apreciată pentru rolurile Seigen și Shinnobu Sota din spectacolul ”Povestea prințesei deocheate”, inspirat din ”Sakura Hime Azuma Bunshô” de Tsuruya Nanboku al IV-lea, regia Silviu Purcărete, la Teatrul Național Radu Stanca.

Am discutat zilele trecute, în timpul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu cu Ofelia Popii despre spectacole, personaje și performanță.

Ofelia ne primește în cabina ei de machiaj de la Fabrica de Cultură, un spațiu destinat teatrului, cu mai multe săli modulare. Fabrica este, de fapt, o ”invenție” extraordinară a directorului teatrului din Sibiu, Constantin Chiriac, cel care a privit dincolo de halele prăbușite ale unei foste întreprinderi comuniste și a descoperit un spațiu perfect pentru spectacolele lui Silviu Purcărete sau Eugenio Barba (anii trecuți).

Modestă, prietenoasă și machiată pe jumătate pentru ”Povestea prințesei deocheate”, în care urmează să joace, Ofelia Popii are răbdarea unui scurt dialog.

Silviu Purcărete este și el într-o sală din apropiere, unde discută cu actorii. Când vine rândul Ofeliei, aceasta se scuză și pleacă rapid: ”Mă cheamă domnul Purcărete”.

Câteva întrebări rămân în aer, pentru o altă întâlnire, dar altele și-au găsit răspunsul în liniștea cabinei de machiaj, printre obiecte fabuloase de recuzită.

Ofelia Popii în”Faust”

Reporter: Al treilea premiu. Cred că trebuie să fii foarte complexă ca actriță pentru a putea să faci și ”Faust”, și ”Felii”, și multe alte roluri atât de diferite.

Ofelia Popii: Pe lângă premii, mai sunt și alte roluri care într-adevăr sunt dificile, sau, mă rog, dificile pentru mine și care au făcut cumva traseul ăsta posibil. Adică vezi la un moment dat niște vârfuri, dar între ele a existat muncă multă la alte personaje, alte întâlniri, alți regizori și alte spectacole. E greu, dar asta înseamnă să fii actor…

– Cum intri și cum ieși din spectacolele acestea?

-Destul de greu. Azi noapte de exemplu, după ”prințesa” (spectacolul ”Povestea prințesei deocheate”, în regia lui Silviu Purcărete – n.r.), am adormit la cinci dimineața, destul de dificil… Dar mai greu o să fie când o să am ”prințesa” noaptea și a doua zi o să joc Virginia Wolf…

Despre ”Faust” și ”Povestea prințesei deocheate”

– Te ajută ceva? Ai un secret al tău?

– N-am o mantră. Nu am un exercițiu, sau o meditație sau ceva. Am un ritual extrem de simplu: încerc să mă calmez. Mă demachiez, fac lucruri absolut banale…

– Aș ghici că ”Faust” este cel mai greu…

– Să știi că și rolurile din ”Povestea prințesei deocheate” sunt la fel de grele. Sunt două roluri foarte solicitante și foarte grele pentru mine și fizic, și psihic. Trecerea dintre ele este foarte dificilă și alergătura dintr-o parte în alta, la fel. Sunt schimbări rapide, este foarte dinamic totul.

”Faust”, un spectacol legendar care de 12 ani se joacă la Sibiu cu casa închisă

”Îmi place foarte mult Sibiul. Aici am senzația că pot să respir”

– Am auzit discuții, chiar și la festivalul internațional de teatru de la Sibiu, cu privire la modul în care se poate face teatru în provincie versus oportunitățile pe care ți le oferă Capitala. Teatru la București versus teatru la Sibiu. Ce spui? Ce te-a făcut să rămâi la Sibiu?

– Orașul. Îmi place foarte mult orașul și am senzația că pot efectiv să respir, să mă odihnesc aici, să mă încarc. Pur și simplu mă simt bine, nu mă simt stresată.

– Și ești un exemplu că stând la Sibiu n-ai pierdut nimic în carieră.

-Întâlnirile mari le-am avut aici. Nu spun că nu ar fi fost posibil, dar nu am simțit că pierd ceva stând în provincie, dimpotrivă m-am simțit în câștig. Adică am avut parte de o viață personală foarte liniștită și, în același timp, întâlniri foarte importante, care m-au ajutat să cresc. Nu știu dacă… într-un fel mi-e greu să cred că în București sau într-un alt teatru aș fi reușit să mă întâlnesc cu toți regizorii mari cu care m-am întâlnit aici și care să monteze spectacolele pe care le-au montat, oferindu-mi mie personajele mari și grele pe care le joc.

– Îți pun o întrebare care poate părea ușor banală, dar mă pasionează personajul Mefisto pe care îl faci în ”Faust”. Ce înseamnă pentru cariera ta acest spectacol? E un record național. Se joacă de 12 ani la Sibiu cu casa închisă… Ce înseamnă pentru tine ca artist acest rol? Deja sunt mai multe întrebări…

-Îți dai seama că mă bucur foarte tare pentru că dacă oamenii nu ar fi fost incitați de fenomenul ăsta, nici eu n-aș fi avut ocazia să dezvolt personajul și să-l aprofundez, fiindcă, în timp, bineînțeles că și eu am găsit adâncimi noi în rolul ăsta absolut fabulos și îl simt… îl joc puțin diferit, zic eu, ceva mai nuanțat în adâncime, în sensul ăsta, că nu schimb eu miza în scenă, nici vorbă. Pregătirile pentru personaj și spectacol au fost în acel moment bazate pe intuiție în crearea rolului. Am citit despre text, am analizat totul, am căutat filme și picturi. Așa fac cu toate personajele pe care le studiez. Am oprit aceste căutări în momentul în care am început lucrul efectiv la spectacol.

Ofelia Popii

”Personajele grele te incită ca actor”

– Deci simți cumva o diferență față de primele spectacole?

-Da, sunt diferențe de la seară la seară, dar de la an la an. Bineînțeles că datorăm publicului faptul că se joacă cu casa închisă, că oamenii sunt curioși și vin să îl vadă în continuare. Altfel, un spectacol moare fără public. Fiecare spectacol are viața lui și aici am avut noroc că spectacolul ăsta e longeviv.

– În ce spectacol n-ai jucat și ai vrea să joci? Ce rol n-ai apucat încă să joci, dar ți-ar plăcea foarte tare să o faci?

-Richard al III-lea, Hamlet… Shakespeare. Rosalinda, Fedra… Sunt multe personaje, ce să spun? În general personajele grele și ofertante te incită ca actor.

– Texte ale unor autori mai noi? Ai preferințe?

-Păi, în afară de Lia Bugnar? Mi-ar plăcea foarte tare să mă reîntâlnesc în viața aceasta cu Lia Bugnar și ne tot promitem așa ocazional, când ne întâlnim, că lasă că o să mai ”ouăm” o dată un spectacol, cum spune ea. Dar sper să se întâmple încât să mai fiu și eu în stare, să nu fie chiar la bătrânețe întâlnirea asta.

Citește și:Concedieri masive în teatre, după ce Guvernul și Firea au tăiat bugetul instituțiilor culturale! 54 de oameni au fost dați afară de la TNB, 31 de la ARCUB!