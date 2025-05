Yazan Mohadin, oficial local, a declarat pentru postul de televiziune Al-Mamlaka: „Echipele de salvare… au evacuat sute de turiști din Petra după ce inundații fulgerătoare au lovit situl arheologic”. Acesta a adăugat că nu s-au înregistrat victime.

Numărul exact al turiștilor prezenți în Petra în ziua respectivă a fost de 1.785. Majoritatea acestora au fost evacuați de echipele de protecție civilă. Autoritatea meteorologică iordaniană a publicat imagini video cu inundațiile rapide care au afectat orașul antic.

Înregistrările arată turiști adunați la intrarea în Trezorerie, unul dintre cele mai cunoscute obiective din Petra, înainte de a fi evacuați. Astfel de evacuări au mai avut loc și în trecut, zona fiind frecvent afectată de ploi și furtuni intense.

Petra este un sit arheologic renumit pentru templele sale impresionante săpate în stânci roz. Acesta face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. În 2007, într-un sondaj online, Petra a fost aleasă ca una dintre cele șapte minuni ale lumii.

În aceeași zi, ploi torențiale au afectat și sudul Israelului. Acestea au provocat inundații și au dus la închiderea mai multor drumuri importante. Poliția a făcut apeluri către populație să evite zonele afectate.

