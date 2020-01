Cultură și Vacanțe Orașul macedonean ”al luminii” (Publicitate)

Ierusalimul European, Orașul Luminii, dealul frumos, Lychnidos sau așa cum lumea îl cunoaște, orașul Ohrid - o destinație solemnă, seducătoare, amplasată pe țărmul senin, liniștit al Lacului Ohrid de un albastru nesfârșit. Acest oraș vă va fascina la prima vedere cu istoria sa bogată. Imaginați-vă, doar în Ohrid sunt atestate incredibile 365 de biserici și mănăstiri. Printre acestea se numără și Mănăstirea Sf. Naum, leagănul alfabetizării popoarelor slave. Lacul, cu o vechime de aproximativ 5 milioane de ani, este unul dintre cele mai vechi lacuri din lume, care cu flora și fauna sa unică este una dintre cele mai mari rezerve biologice din Europa, aflându-se sub Patrimoniul cultural mondial UNESCO. Și toate acestea ambalate în vechiul Ohrid, unde fiecare părticică din pietrișul pavat are propria sa poveste de povestit. Oriunde vă veți întoarce veți fi uimit de ceea ce vedeți. Ohrid vă va intra, fără îndoială, sub piele, chiar din prima clipă când vă veți afunda în brațele apelor netede și întunecate a lacului Ohrid, în timp ce soarele vă mângâie, urmărind miile de perle care dansează în jur, perlele Macedoniei de Nord. Vă veți simți ca și cum ați fi într-un regat de vis. Energetic, dar atât de calm. Modern, dar atât de autentic și tradițional. Un loc în care te pierzi și te regăsești de mii de ori, și de fiecare dată simți că este pentru prima dată. Căutătorii liniștii sufletești se vor îmbăta de atmosfera calmă și fermecată din Plaoshnik, Sf. Naum, Kaneo, Sf. Sofia, Mănăstirea Peșteră Sf. Erasmus, și celelalte 360 de sanctuare spirituale. Fiecare dintre aceste locuri ascund comori pe care nu le puteți găsi nicăieri. De exemplu, Plaoshnik, Mănăstirea Sf. Climent, dedicată Sf. Panteleimon, mărturisește viața bisericii creștine din secolul I d.Hr. în Macedonia. Au fost descoperite 500 de morminte ale călugărilor, precum și alte descoperiri bogate: haine aurite, cruci, iconostas, moaște. Anume aici, a fost localizată Școala din Ohrid - leagănul alfabetizării, al spiritualității și culturii slave, care a fost considerată prima universitate slavă din lume. Apoi, mănăstirea Sf. Naum, construită pe o stâncă înaltă deasupra lacului Ohrid, în punctul său cel mai sudic.