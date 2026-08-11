Insula Corfu din Marea Ionică este a doua ca mărime (după Kefalonia) și cea mai nordică din grupul principal al Insulelor Ionice. Cu o lungime de 62 de kilometru și o lățime maximă de 30 de kilometri, insula are o suprafață estimată de 592,9 kmp și o coastă de 217 kilometri.

Insula este vizitată anual de aproape 2-4 milioane de turiști. Grecia în total atrage peste 3,5-4 milioane de turiști români, Corfu numărându-se printre destinațiile elene preferate de aceștia datorită zborurilor charter directe și a pachetelor turistice.

Pe parcursul a trei zile petrecute în orașul istoric Corfu, „am descoperit un catalog extraordinar de practici discutabile, menite să le stoarcă vizitatorilor neatenți fiecare euro”, după cum relatează reporterul James Fielding.

El vorbește despre:

Facturi haotice scrise de mână pe care chiar și personalul restaurantului se chinuia să le descifreze;

Mâncarea și băuturile au costat peste prețurile anunțate în meniu; o masă modestă ajungând la uimitoarea sumă de 74 de euro;

Aperitivele nedorite s-au adăugat în liniște la total;

„Oferte speciale” scumpe promovate fără un preț clar;

băuturi răcoritoare 8 €, cocktailuri slabe 14 € și înghețată 12,5 €;

Și mâncăruri de o calitate atât de îndoielnică, încât prețurile lor exorbitante păreau imposibil de justificat.

Nu e de mirare, așadar, că o chelneriță, întrebată dacă turiștii sunt jecmăniți în Corfu, a răspuns sincer: „Toți”.

Marea escrocherie începe de la aeroportul

Timp de generații, Corfu, o insulă perfectă, a atras vizitatorii cu plajele sale însorite, orașul vechi pietruit și faimoasa ospitalitate mediteraneană.

Însă turiștii care au cheltuit deja mii de dolari ajungând pe insula grecească se plâng din ce în ce mai mult că nu sunt văzuți ca oaspeți, ci, mai degrabă, ca „portofele ambulante” ce trebuie golite înainte de zborul spre casă.

Pentru mulți, marea escrocherie din Corfu începe la câteva minute după ce ies din aeroport.

Insula este cunoscută pentru tarifele exorbitante de taxi și pentru șoferii care „uită” din întâmplare să pornească taxametrul.

O călătorie de patru minute și zece secunde până la hotelul reporterului nostru a costat 17 euro. Drumul dus-întors a fost și mai abrupt, costând 20 de euro.

Apoi, există plângerile bine documentate cu privire la unele dintre firmele de închiriere de mașini mai puțin scrupuloase de pe insulă.

Dar și restaurantele, barurile și cafenelele păreau la fel de hotărâte să stoarcă fiecare bănuț de la clienți.

Cea mai tulburătoare experiență a avut loc la o cafenea ascunsă printre aleile aglomerate de turiști din Orașul Vechi din Corfu.

Reporterul Daily Mail a primit o notă de plată scrisă de mână atât de ilizibilă încât nici măcar chelnerița părea incapabilă să o înțeleagă.

Chelneriță: „Pâine… o, Doamne! Nu înțeleg toate astea. Să fie salată?”

Cifrele fuseseră mâzgălite pe hârtie fără o detaliere clară, făcând aproape imposibil de stabilit cum a fost calculat totalul.

S-a adăugat pâine la 2,50 € și tzatziki la 5 €. O bere lager mică a fost cotată la 6,50 € – deși era trecută în meniu la 5 €! Rugată să explice nota de plată, chelnerița s-a uitat nedumerită la încurcătura de numere.

Pâine… o, Doamne! Nu înțeleg toate astea. Să fie salată?”

Incapabilă să o deslușească, și-a chemat șeful. Acesta i-a recitat rapid ce scrisese, apoi a plecat înainte ca cineva să poată pune alte întrebări. Cifrele ar fi putut avea sens pentru aparentul proprietar, „un bărbat neîngrijit de vreo 60 de ani”.

Aperitive gratuite care apar pe notă

Dar era evident o stratagemă deliberată de a păcăli clienții, o „învălmășeală” de cifre imposibil de verificat pentru o familie olandeză care se întreba de ce prânzul lor modest a costat 75 de euro.

Răspunsul consta în trei lipii (7,50 €) și tzatziki (10 €), așezate strategic pe masă.

Ne-a dat aperitive gratuite și le-a trecut pe notă, a spus unul dintre membrii grupului

Când Daily Mail a examinat pagina Tripadvisor a restaurantului, 40 din 44 de recenzori i-au acordat doar o stea. Clienții s-au plâns de facturi ilizibile, personal agresiv și taxe pentru produse pe care au spus că nu le-au comandat niciodată.

Un vizitator a susținut că i s-a facturat 13 euro pentru o singură cupă de înghețată. Alții au susținut că prețurile din interior diferă de ofertele mai ieftine afișate afară.

Un vizitator furios a scris: „Oamenii care conduc acest loc dărăpănat pătează reputația acestei țări frumoase, cu oameni foarte drăguți și ospitalieri”.

Reporterul s-a întors la The Corner în ultima sa seară, după ce a aflat mai multe despre taxele ascunse.

Cum a ajuns un biban de mare de la 22 de euro, la 74 de euro

Proprietarul a oferit o descriere entuziastă a recomandării zilei: „Astăzi am biban de mare foarte bun, proaspăt și frumos. Fantastic. Din mare. Cu ardei, ardei gras verde”. Orice client ar fi presupus că legumele erau incluse în prețul de 22 de euro.

Nota finală: 74 de euro! Ardeii au apărut ca un fel de mâncare separat, de 9,50 €. Pâinea și tzatziki fuseseră din nou adăugate.

Trei beri au fost taxate cu 6,50 euro fiecare, în loc de 5 euro, cât era anunțat în meniu, în timp ce două cupe de sorbet au fost la 12,50 euro.

Când a fost chestionat, patronul a insistat că peștele și legumele sunt feluri de mâncare complet separate: „Apoi, dându-se mărinimos, s-a oferit să renunțe la ardeiul gras…”.

„Nu plătești atât nici în Anglia!”

Rugat să achite nota de plată, reporterul i s-a pus în fața un cititor de card înainte de a analiza nota. În timp ce pleca de la The Corner, un chelner de la un restaurant din apropiere a remarcat: „Data viitoare, vino aici!”.

Citind cu atenție nota ilizibilă, i-a spus reporterului că ar trebui „să meargă la poliție”.

E îngrozitor. Nu plătești atât pentru mâncare în Anglia – nici măcar la Londra.

În Corfu, reporterul a plătit 14 euro pentru „un Aperol Spritz călduț, care semăna mai mult cu un Irn-Bru plat decât cu celebrul aperitiv italian”

La Piperitsa, un alt local cu recenzii slabe pe Tripadvisor, „o supă de pește de 12 euro s-a dovedit a fi un bulion apos, plin cu morcovi și cartofi moi, cu doar o vagă sugestie că ar fi fost odată implicat un pește alb”. Pâine pe masă a apărut mai târziu ca o altă taxă de 2 €, la fel și apa de la chiuvetă.

„Portofele ambulante” și „vaci de muls”

Cel mai revelator moment a venit însă când o tânără chelneriță, studentă din Corfiota, a recunoscut deschis că turiștii sunt tratați ca niște „vaci de muls”.

Întrebată dacă unii turiști erau înșelați, ea a răspuns imediat: „O să fiu sinceră cu tine. Toți!”.

Și nu e doar la restaurante. Și în magazinele de aici, poate ceva costă 30 de euro și ți-l dau cu 60 de euro spunând că e 100% bumbac, dar de cele mai multe ori nu e!

Pe eleganta promenadă Liston din orașul Corfu, priveliștea era grandioasă la apusul soarelui. Totuși, nota de plată de la Pecorino Wine Bar a fost mai puțin impresionantă.

O salată grecească de 14 euro părea rezonabilă, dar totalul de 32 de euro includea o taxă suplimentară pentru lipie, plus 8 euro pentru o Coca-Cola plată.

„E doar cu cash, prietene!”

Când reporterul a încercat să plătească cu cardul, după ce i s-a arătat totalul pe calculatorul de pe iPhone-ul unui chelner, i s-a spus că este imposibil.

„E doar cu bani cash, prietene, pentru că am o problemă cu terminalul astăzi”, a spus chelnerul.

Întreprinderile grecești sunt obligate să accepte plăți electronice, regulile fiind înăsprite ca parte a eforturilor de combatere a evaziunii fiscale.

Este perfect posibil ca terminalul restaurantului să fi funcționat defectuos în acea seară, așa cum s-a întâmplat, se pare, și în numeroase alte ocazii recente, conform recenziilor online.

Când a cerut o chitanță, reporterului i s-a spus să fotografieze blocnotesul chelnerului!

Turiștii ar trebui să rețină că reglementările grecești privind protecția consumatorilor le permit clienților să refuze plata în cazul în care o firmă nu emite o chitanță legală.

Corfu este plin de taverne, bistrouri și cafenele, multe dintre ele fiind administrate corect și punând ospitalitatea pe primul loc.

Totuși, suspiciunea exprimată în repetate rânduri de către turiștii din orașul Corfu este că unele companii îi considerau ținte ușoare.

Darren Sambrook, 54 de ani, și soția sa Kathryn, 57 de ani, hotărâse deja să nu se mai întoarcă niciodată, în ciuda faptului că se afla pe insulă de mai puțin de 24 de ore.

Este atât de scump. Când mergi în vacanță, nu te aștepți să plătești mai mult decât acasă. A fost 12,50 euro pentru un Malibu cu Coca-Cola.

Martin Griffiths, 60 de ani, și soția sa, Donna, 48 de ani, din Cannock, Staffordshire, au fost și ei șocați de prețuri.

„Am căutat o curea azi. Nu există nimic sub 25 de euro”

Cuplul, care administrează firma de taxi M&D Travel, a declarat că achizițiile de bază pentru vacanță par să coste mult mai mult decât își aminteau.

Martin a spus: „Am căutat o curea azi. Nu există nimic sub 25 de euro.”.

Te simți ca o țintă. Te pune în dificultate, gândindu-te: „Sunt păcălit aici?”

La restaurantul Gondola, au servit un platou cu fructe de mare promovat pe o tablă neagră fără un preț vizibil.

Promitea o gamă apetisantă de fructe de mare proaspete, însă în meniul tipărit nu se menționa felul de mâncare sau costul său.

O chelneriță ne-a informat că amestecul de crustacee ar costa 70 de euro, dar a insistat: „Merită. Credeți-mă, merită!”.

„Ceea ce a ajuns pe fața noastră de masă de hârtie a fost orice altceva: o grămadă de fructe de mare prăjite, nu exista niciun saganaki de creveți recognoscibil, specialitate grecească cu creveți în roșii și feta…

„Dacă voiați la grătar, ar fi trebuit să cereți”, a insistat chelnerița mai târziu.

Un pahar mic de vin alb costa încă 9 euro, dublu față de prețul de la un restaurant din apropiere.

Chiar și o sticlă de apă, necesară cu disperare pentru a contracara fructele de mare extrem de sărate, a adăugat încă un euro.

Taxă de cuțit și furculiță!

Un client a vorbit și despre „taxă pentru cuțit și furculiță”. În alte cazuri, prețurile nu au fost clar menționate decât după ce mâncarea a fost comandată a sosit.

La Cofineta, o altă cafenea situată central, atmosfera a devenit ostilă când reporterul a încercat să înlocuiască o băutură „neplăcută”. După ce a rugat o chelneriță să schimbe o băutură dezgustătoare de șandhi, în afara meniului, cu o bere mică, i s-a spus că va trebui să plătească pentru ambele.

Un client a spus că personalul a fost inițial „amabil, serviabil și primitor”, dar când grupul lor s-a plâns de „mâncarea pe care nu o puteau mânca” și au cerut o reducere, bucătarul a țipat la ei, a cerut plata integrală și a amenințat că va chema poliția.

Pe toată insula, proprietarii de afaceri s-au plâns de scăderea numărului de vizitatori și mesele goale în timpul sezonului estival crucial. Poate mai sunt sunt câteva explicații.