Familia a crezut că este victima unui atac cibernetic în timpul vacanței

Andrew Alty, proprietarul unei mici afaceri de perdele cu cinci angajați, a primit o primă factură de 22.000 de lire sterline (aproximativ 25.740 de euro) în timpul vacanței. Familia Alty, care se afla în deșertul marocan, a crezut inițial că este victima unui atac cibernetic. „Eram în drum spre deșert. Am încercat de mai multe ori să sun la O2, dar nu prea am putut face nimic. Nu puteam decât să presupun că a existat o eroare sau că contul fusese spart”, a declarat Andrew Alty.

După revenirea în Marea Britanie, familia a primit o nouă factură de 20.000 de lire sterline (aproximativ 23.400 euro), înțelegând atunci că suma provine din utilizarea datelor mobile pentru aplicația de partajare video TikTok. „Nu există nicio modalitate prin care să poată percepe o astfel de taxă. Nu au depus niciun efort să ne informeze și au permis pur și simplu ca taxele să se acumuleze. Nu înțeleg cum se așteaptă ca o mică afacere să plătească un astfel de tip de factură”, a adăugat Alty.

Clauza din contract care a dus la acumularea unor costuri uriașe în roaming

Problemele financiare cu care s-a confruntat familia Alty au fost cauzate de o clauză din contractul de telefonie mobilă încheiat prin intermediul retailerului Currys și oferit de O2. Aceasta prevedea că roamingul de date în afara Europei era nelimitat, dar fără aplicarea unei limite de costuri. Astfel, tarifele pentru fiecare oră de utilizare a aplicației au ajuns la peste 5.000 de lire sterline (aproximativ 5.850).

În ciuda faptului că multe rețele importante, inclusiv O2, oferă limite de date pentru protejarea utilizatorilor, contractul comercial semnat de Alty a exclus o astfel de protecție. Drept urmare, factura uriașă a pus în pericol stabilitatea financiară a afacerii sale.

Disputa cu operatorul și intervenția Ombudsmanului au dus la anularea taxelor

Nemulțumit de situație, Andrew Alty a petrecut ore întregi în discuții cu serviciul de relații cu clienții al O2, fără succes. „Mi-a ocupat o mare parte din viața mea în ultimele două luni. Este ridicol. (Echipele de asistență clienți) nu au fost de ajutor, apelurile s-au încheiat pur și simplu cu frustrare și disperare”, a spus acesta.

În cele din urmă, Alty a apelat la Serviciul Ombudsmanului Financiar (FOS), plângându-se că opțiunea de renunțare la plafonarea datelor, inclusă în contract, nu i-a fost explicată. Totuși, FOS a stabilit că responsabilitatea pentru clarificarea acestor detalii contractuale revine retailerului Currys, nu companiei O2.

În urma unei analize interne, Currys a decis să renunțe la taxele de 42.000 de lire sterline. „Cunoaștem plângerea domnului Alty, despre care avocatul poporului a decis că este o dispută privind procesul de vânzare cu furnizorul său de cont, Currys. Înțelegem că aceasta este acum rezolvată, Currys fiind de acord să renunțe la toate taxele”, a declarat un purtător de cuvânt al O2.

Currys a confirmat că a efectuat o analiză internă și a eliminat costurile în cauză, menționând că decizia a fost luată „având în vedere amploarea și circumstanțele cazului”.

Cazul Alty a scos la iveală riscurile asociate utilizării datelor mobile în afara Europei, unde tarifele pentru roaming pot crește semnificativ. După Brexit, cetățenii britanici au pierdut dreptul la roaming gratuit în UE, iar utilizatorii trebuie să fie atenți la specificațiile contractelor pentru a evita astfel de situații financiare critice.

