Fyfield Manor a postat pe pagina sa de TikTok un videoclip cu mesajul: ,,Când îi ceri fiicei tale din generația Z să scrie scenariul de marketing”, relatează The British Broadcasting Corporation.

În videoclip, B&B-ul (Bed and Breakfast) este descris ca fiind unul „dăruitor de zen” și „foarte modest”. Acesta a fost vizionat atunci de 9,4 milioane de ori.

Echipa formată din mamă și fiică a spus că au fost foarte uimite de răspunsul oamenilor la videoclipul postat.

Cum a pornit ideea videoclipului

Frannie Brown a spus că ideea filmulețului a venit după ce a văzut pe platformă mai multe videoclipuri similare.

„Au fost diverse conturi care îmi plac, în care oamenii își filmau tații doar mergând prin supermarket și alte lucruri, și este destul de amuzant, pentru că e stilul generației mai în vârstă”, a spus tânăra de 26 de ani pentru BBC.

După ce a avut ideea, i-a sugerat-o și mamei sale, Christine. Atunci când a auzit vestea, aceasta a spus: „Sunt deschisă la orice, pentru că am administrat pensiunea ani întregi. La un moment dat, te poți simți blocat în rutină. Am oameni foarte drăguți care vin, dar am simțit că trebuie să încerc ceva nou”.

„Majoritatea oamenilor care vin, fac parte din generația mai în vârstă. M-am gândit că ar fi frumos să încerc să atrag și persoane mai tinere”, a spus Christine.

„Nu-mi vine să cred că atât de mulți oameni ar aprecia acest lucru

În videoclip, Christine descrie caracteristicile pensiunii, spunând că aceasta ,,și-a înțeles misiunea și că are 880 de ani, „fără glumă”.

Aceasta descrie sufrageria medievală ca având ,,atât de mult farmec”. „M-am lăsat pe mâinile lui Frannie și am făcut ce mi-a spus. Sunt uimită, fiind generația mai în vârstă, nu-mi vine să cred că atât de mulți oameni ar aprecia acest lucru”, a spus Christine.

Pensiunea veche de 880 de ani este administrată de Christine și familia sa de 25 de ani.

„Partea pozitivă pentru mine este aceea că este o pensiune veche, iar eu sunt în vârstă. Deja am avut tineri care au stat aici, după ce au văzut videoclipurile de pe TikTok, și le-a plăcut”, a spus Christine.

Femeia a încheiat videoclipul viral spunând: ,,Fie că trebuie să te refaci după ce ai avut o vară agitată, sau o criză mentală, acesta este locul pentru tine. Perfect!”.

