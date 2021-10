Cum scad plantele umiditatea?

Scăderea umidității prin utilizarea plantelor în casa ta poate fi benefică în mai multe feluri. Unul dintre cele mai interesante este utilizarea lor ca dezumidificatoare. Ce fel de plante absorb umiditatea? Majoritatea plantelor prelucrează o parte din umezeală din aer prin frunzele lor; cu toate acestea, câteva plante sunt foarte eficiente în ceea ce privește această metodă și își obțin o mare parte din umezeală prin frunze.

Asta e o veste bună; între timp, un nivel ridicat de umiditate în casa ta poate fi legat de probleme respiratorii și poate amenința sănătatea celor care locuiesc acolo.

Plantele cărora le place solul umed se dezvoltă și se adaptează mai bine într-un loc cu umezeală ridicată. Cu toate acestea, unele plante din regiunile uscate cu precipitații ușoare pot procesa și umiditatea. Astfel, dacă alegi plantele potrivite pentru absorbția umidității, poți reduce umezeala ambientală suplimentară din casa ta și poți opri creșterea mucegaiului și a ciupercilor.

Cele mai bune plante care absorb umiditatea

Crinul Păcii

Această plantă va scădea nivelul de umiditate, deoarece este o plantă care, indiferent de irigare, va reduce, de asemenea, umezeala din aer prin frunzele sale. Această plantă necesită, de asemenea, puțin soare pentru a înflori.

Crinul este alegerea perfectă pentru a ajuta la reducerea umidității în aer.

Este vital să reții că aceste plante sunt puțin toxice pentru oameni și animale odată ingerate.

Ferigă

Ferigile sunt epifite care se propagă în siguranță pe alte plante sau lucruri. Pe măsură ce prind substanțe nutritive și umiditate din aerul care le înconjoară, ele sunt într-adevăr tipurile de plante care scad umiditatea din interiorul casei.

O ferigă este o plantă de interior mai răspândită, care înflorește în vremuri mai umede; astfel, va absorbi puțin din umezeala din aer în mod natural.

Ferigile absorb umezeala din aer, dar echilibrează și mai multe niveluri de umiditate pentru a crea un mediu mai confortabil în casa ta.

Acestea necesită lumină solară indirectă, precum și sol umed pentru a rămâne în viață. Atenție; dacă aerul tău se usucă ușor în sezonul de iarnă, s-ar putea ai nevoie de umidificator pentru a salva planta de la îngheț.

Palmier

Palmierii intră în familia xerofiților care pot trăi în deșerturi, zăpadă și în zone cu secetă. Sunt recunoscuți pentru capacitatea lor de a trăi în situații dificile, la fel ca, de exemplu, cactușii și plantele suculente.

Unii palmieri, aloe vera și plante din familia Yucca sunt cele mai bune exemple. Aceste plante au, în general, frunze de ceară și tulpini grele și pot obține și reține apă din aer și pot reduce umiditatea.

Palmele cresc în regiuni tropicale umede și vor absorbi un pic de umiditate în frunzele lor.

Sunt ușor de îngrijit. Doar trebuie să păstrezi solul umed în mod regulat. Mai mult, o palmă de stuf vă va ajuta să purifici aerul închis, similar cu crinul păcii.

Planta de areca îți poate filtra în mod natural aerul din casă.

Aceste plante pot trăi sub lumina zilei directe. Dar trebuie să fii atent să nu le ții sub lumina soarelui excesiv, deoarece le va arde frunzele. În plus, nu ar trebui să le oferi multă apă.

Orhidee

Epifitele, de exemplu, orhideele, sunt acele plante care înfloresc inofensiv pe alte plante și obiecte. Sunt categoric tipurile de plante care scad umiditatea din interior, deoarece dobândesc substanțe nutritive și atrag umiditatea din aerul din apropierea lor.

Plantă păianjen

Plantele păianjen sunt predominante ca plante de interior datorită faptului că sunt ușor de întreținut și a aspectului impresionant. Frunzele curbate elegante fac ca aceste plante să arate impresionant.

Ceea ce le face speciale față de alte plante este capacitatea lor de a trăi în neglijență și lumină slabă. În plus, pot eradica aproximativ 90% din contaminanții aerului din casa ta.

Tillandsia

Tillandsia este o plantă de interior ideal de așezat în fața unei ferestre cu mult soare, primind multă lumină, iar udarea ar trebui să fie de cel puțin 2-3 ori pe săptămână. Când uzi planta, frunzele lor devin treptat mai în formă de castron în comparație cu structura lor naturală.

Aceste plante pot înflori fără structuri radiculare și fără încărcături de raze directe ale soarelui, ceea ce le face ușor de întreținut și îngrijit în interior. În plus, aceste plante pot depinde de substanțele nutritive și de umezeala din aer prin absorbția lor prin în frunze.

Cactus

Xerofitele precum cactusul sunt acele plante care pot înflori în deșerturi și au nevoie de foartă puțină apă lichidă. Cactusii sunt recunoscuți pentru capacitatea lor de a crește în regiuni cu temperaturi foarte mari. Aceste plante sunt de obicei identificate ca având tulpini puternice, precum și frunze păroase.

Sunt foarte benefice pentru reținerea apei din aer și pentru scăderea umidității.

Iedera engleză

Această plantă poate elimina bacteriile care se găsesc de obicei în locuri umede. Un beneficiu al acestei plante este că poate fi păstrată într-un borcan agățat chiar la nivelul tavanului.

Întreținerea acestei plante esteuna foarte simplă în care nu necesită multă lumină naturală. Pur și simplu păstrează solul umed al plantei și ar trebui să crească bine.

Avantajele utilizării plantelor care absorb umiditatea

Sunt naturale

Unul dintre cele mai importante motive pentru care aceste plante sunt cei mai buni dezumidificatori este că sunt cu adevărat naturale, nu ca dezumidificatoarele electrice. Înseamnă că toate aceste plante sunt pe deplin prietenoase cu mediul înconjurător și nu afectează natura.

Sunt ieftine

Celălalt avantaj al acestor plante este că sunt ieftine. Ca și în cazul florilor, nu va trebui să îți faci griji cu privire la facturile de energie electrică. Plantele nu necesită nicio sursă de energie pentru a-și îndeplini funcțiile.

Împrospătează aerul

Plantele ajută la eliminarea mai multor poluanți din aer. Aceste plante curăță aerul din casă.

Ele pot elimina mirosurile din casa ta și orice alte mirosuri persistente. Astfel, plantele sunt superioare odorizantelor de aer, în special cele robuste care pot avea un impact negativ asupra sănătății noastre.

