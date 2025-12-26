Progres în negocieri

Această discuție a avut loc la o zi după ce Zelenski a detaliat o versiune actualizată a unui plan de pace în 20 de puncte. Planul, convenit cu emisarii americani în Florida, este văzut ca o continuare a unui proiect inițial elaborat de Witkoff cu câteva săptămâni în urmă. Versiunea nouă a fost concepută să răspundă provocărilor actuale și să ofere o abordare mai echilibrată.

Președintele ucrainean a menționat că negocierile cu delegația americană au fost intense: „A fost o zi activă pentru diplomația noastră. Împreună cu echipa americană, înțelegem cum să punem toate acestea în aplicare”. Zelenski a confirmat că Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei și unul dintre liderii în probleme de securitate, va continua discuțiile cu reprezentanții americani.

Proiectul de pace și reacțiile internaționale

Planul de pace propus include măsuri precum retragerea forțelor ruse din estul Ucrainei și crearea unei zone demilitarizate. În plus, acesta prevede garanții de securitate din partea SUA, NATO și Uniunii Europene, pentru a asigura un răspuns militar rapid în eventualitatea unei noi invazii ruse. Zelenski a subliniat că orice teritoriu din care Ucraina ar retrage trupele ar trebui să rămână sub supravegherea autorităților ucrainene.

În ceea ce privește regiunea Donețk, o zonă industrială cheie din estul Ucrainei, președintele a menționat că o „zonă economică liberă” ar putea fi o soluție viabilă. Cu toate acestea, el a respins categoric orice concesii teritoriale către Rusia, cerând garanții ferme de securitate pentru Ucraina.

Reacția Rusiei și situația din teren

De partea cealaltă, Kremlinul a declarat că analizează propunerile aduse din SUA prin intermediul emisarului rus Kirill Dmitriev. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat: „Examinăm acest material şi, în funcţie de deciziile luate de şeful statului, vom continua comunicarea cu americanii”.

În timp ce negocierile avansează cu pași mici, luptele continuă pe teren. Armata ucraineană a anunțat joi că a atacat cu rachete de croazieră rafinăria de petrol Novoshakhtinsk din regiunea Rostov, un obiectiv esențial pentru alimentarea cu combustibil a trupelor ruse.

În același timp, Ministerul rus al Apărării a raportat cucerirea localității Sviato-Pokrovske din regiunea Donețk, în timp ce trupele ucrainene s-au retras din orașul Siversk, aflat în estul țării. Acest avans al forțelor ruse le apropie de orașele Sloviansk și Kramatorsk, ultimele bastioane ucrainene din regiunea Donețk.

Perspective asupra păcii

Tensiunile din regiunea Donbas rămân ridicate, în special în contextul presiunilor exercitate de fostul președinte american Donald Trump asupra lui Zelenski de a ceda controlul complet al regiunii către Rusia. Până acum, președintele ucrainean a refuzat orice cedare teritorială, considerând-o inacceptabilă. El insistă asupra necesității unor garanții clare de securitate din partea Occidentului.

Moscova controlează în prezent aproximativ 75% din regiunea Donețk și 99% din Luhansk, cunoscute împreună sub numele de Donbas. Liderul rus Vladimir Putin a reiterat că trupele ucrainene trebuie să părăsească regiunea, altminteri Rusia va continua ofensiva pentru a o controla complet.

