Mesajul a fost transmis locuitorilor la ora 1.25, conform ISU Tulcea. Instituția a precizat că nu au fost înregistrate apeluri privind căderi de obiecte din spaţiul aerian sau alte situaţii de urgenţă. Doar un apel, din apropierea municipiului Tulcea, a cerut informaţii despre sunete de explozii.

Ministerul Apărării Naționale a informat că, la ora 1.05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană de la graniţa cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea.

În cadrul misiunii, sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naţionale a detectat grupuri de drone lansate de Rusia către porturile ucrainene de la Dunăre. Totuşi, nu s-au înregistrat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian al României.

„În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea. Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naţionale a identificat grupuri de drone lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre”, informează MApN.

Aeronavele au revenit la baza din Feteşti, unde au aterizat în siguranţă la ora 3.15. ISU Tulcea a subliniat că nu au existat alte incidente notabile în legătură cu această situaţie.

Pentru prima dată în ultimii ani, mesajul Ro-Alert transmis unor locuitori din municipiul Tulcea a fost şi vocal, semnalul sonor de avertizare şi textul mesajului fiind însoţite de o voce care citeşte recomandările pentru populaţie.

De altfel, o atenţionare similară a fost primită luna trecută şi de locuitorii satului Ceatalchioi, în timpul evacuării decise de autorităţi pe fondul pericolului reprezentat de o navă ancorată pe Dunăre, avariată în timpul unui atac cu drone al Rusiei asupra Ucrainei.

Cel mai recent astfel de atac cu drone a avut loc în urmă cu trei zile. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au detectat, în noaptea de luni spre marți, două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în apropierea graniţei cu România, iar autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea și Galați.

