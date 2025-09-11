Ce înseamnă glazură cu efect de oglindă

Glazura oglindă este un tip special de glazură pentru prăjituri sau torturi, care are un aspect extrem de lucios, asemănător cu suprafața unei oglinzi. De aici și denumirea ei. Când este aplicată corect, glazura reflectă lumina, iar tortul capătă un finisaj elegant, aproape spectaculos, ca un obiect lăcuit.

Luciul intens se obține datorită combinației dintre gelatină și zaharuri. Aceste ingrediente creează o peliculă fină și elastică, care, odată turnată pe suprafața prăjiturii, se întinde uniform și prinde acel efect ”oglindă”.

În compoziție se adaugă de regulă și lapte condensat sau, în unele rețete, smântână lichidă pentru frișcă. Acestea dau o textură cremoasă și ajută la obținerea unui aspect uniform, fără dungi sau pete.

Un alt ingredient central este cacaua sau ciocolata albă. Ea funcționează ca bază, atât pentru gustul fin și delicat, cât și pentru faptul că se colorează ușor. Practic, ciocolata albă face posibilă obținerea acelor glazuri spectaculoase în nuanțe intense sau pastelate. De asemenea, se folosesc și coloranții alimentari pentru a obține culori vii.

Trucuri și sfaturi pentru a face glazură oglindă

Recomandări Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

Glazura oglindă pare complicată, dar dacă respecți câteva reguli de bază, iese spectaculos de fiecare dată.

Temperatura este foarte importantă. Glazura se folosește când e călduță, aproximativ 30-34 de grade.

Este ideal ca prăjitura sau tortul pe care pui glazura să fie congelată. Suprafața netedă și înghețată face ca glazura să se prindă instantaneu și să alunece uniform.

Când mixezi glazura, nu folosi telul amplu, pentru a forma bule de aer, ci amestecă încet sau folosește un blender vertical ținut înclinat, fără să-l ridici. Dacă totuși apar bule, trece glazura printr-o sită fină înainte de folosire.

Toarnă glazura dintr-o singură mișcare, continuă, începând din centru spre margini. Nu încerca să „corectezi” cu lingura pe margini, vei lăsa urme.

Mai bine pregătești mai multă glazură decât prea puțină. Excesul se scurge, dar dacă e prea puțină, nu va acoperi uniform. Resturile de glazură se pot aduna, păstra la frigider și reîncălzi ușor.

După turnare, lasă tortul 2–3 minute pe grătar să se scurgă excesul. Mută-l apoi pe platou cu o spatulă mare, curățată, pentru a nu murdări marginile.

După glazurare, tortul trebuie lăsat la frigider câteva ore, nu la temperatura camerei.

Rețete de glazură cu efect oglindă

Rețete de glazură cu efect oglindă

Glazură oglindă cu cacao

Ingrediente:

240 g zahăr tos

80 g cacao de calitate

160 ml smântână lichidă 30–35% grăsime

120 ml apă

10 g gelatină foi hidratată în 50 ml apă rece

Mod de preparare

Într-o crăticioară, amestecă zahărul, cacaua și apa. Pune pe foc și lasă să fiarbă ușor 4–5 minute, amestecând constant pentru a nu se lipi.

Adaugă smântâna lichidă încălzită separat și amestecă până când totul devine o cremă groasă și lucioasă.

Ia de pe foc și pune gelatina hidratată. Amestecă bine până se dizolvă complet.

Trece glazura printr-o sită fină pentru a elimina cocoloașele și bulele de aer.

Acoperă cu folie alimentară și lasă la răcit. Se folosește când ajunge la 30–32°C. Se toarnă peste torturi sau mousse congelate.

Glazură oglindă

Recomandări Sondaj Inscop: 40,8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17,9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere

Glazură oglindă pe bază de ciocolată alba

150 g zahăr tos

150 g glucoză lichidă

75 ml apă

75 ml apă 100 g lapte condensat îndulcit

150 g ciocolată albă de bună calitate, tocată fin

10 g gelatină foi sau pudră

Colorant gel sau pudră, după preferință

Preparare:

Pune într-o crăticioară zahărul, glucoza și apa și lasă până când începe să fiarbă. Ia vasul de pe foc și adaugă laptele condensat. Amestecă până se încorporează complet.

Adaugă gelatina hidratată și stoarsă bine, dacă e gelatin foi.

Toarnă acest lichid fierbinte peste ciocolata albă tocată. Lasă un minut, apoi omogenizează cu blender vertical, ținând lama înclinată și fără să ridici prea mult pentru a evita bulele de aer.

Adaugă colorantul dorit și mixează din nou scurt.

Acoperă suprafața cu folie alimentară și lasă să se răcească. Toarnă pe prăjiturile înghețate.

Glazură oglindă cu miere și smântână

Ingrediente:

200 g zahăr

100 g miere fluidă

100 ml apă

150 g smântână lichidă 30–35% grăsime

150 g ciocolată albă tocată

10 g gelatină hidratată în 50 ml apă rece

Vanilie sau extract de migdale, după gust

Colorant alimentar după preferințe

Mod de preparare

Fierbe zahărul, apa și mierea până când totul devine un sirop transparent și dens. Dacă nu vrei să fierbi miere, o poți înlocui cu glucoză.

Între timp, încălzește smântâna lichidă și adaug-o peste siropul fierbinte, amestecând energic.

Adaugă gelatina hidratată și amestecă până se topește complet.

Toarnă lichidul fierbinte peste ciocolata albă. Amestecă cu blender vertical până devine neted și lucios. Aromatizează cu vanilie sau extract de migdale.

Colorează după dorință, apoi răcește înainte de a turna peste prăjitură.

Glazură oglindă fără lapte condensat

Ingrediente:

300 g zahăr tos

150 g glucoză lichidă

150 ml apă

200 g ciocolată albă sau neagră (după preferință)

12 g gelatină hidratată în 60 ml apă rece

Colorant alimentar la alegere

Mod de preparare

Fierbe într-o crăticioară zahărul, apa și glucoza. Ia de pe foc și adaugă ciocolata tocată mărunt. Lasă un minut, apoi amestecă până se topește complet.

Adaugă gelatina hidratată și amestecă din nou. La final, adaugă colorantul alimentar și mixează cu blenderul vertical, evitând bulele de aer.

Strecoară prin sită fină și lasă la răcit. Apoi o poți turna pe tort sau prăjituri.

Descoperă și Reţete de prăjituri cu foi

Tort mousse de ciocolată cu glazură oglindă

Tort mousse de ciocolată cu glazură oglindă

Ingrediente

Blat

4 ouă

120 g zahăr

120 g făină

30 g unt topit

un praf de sare

vanilie

Sirop pentru însiropat

60 ml apă

60 g zahăr

puțin rom sau vanilie

Mousse de ciocolată

200 g ciocolată neagră (55–65% cacao)

200 ml smântână lichidă pentru frișcă

6 g gelatină + 40 ml apă rece (sau 3 foi gelatină)

300 ml smântână lichidă

Glazura oglindă (alba sau colorată)

150 g zahăr

150 g miere fluidă (sau glucoză)

75 ml apă

100 g lapte condensat

150 g ciocolată albă

10 g gelatină + 50 ml apă rece

colorant alimentar gel (opțional)

Mod de preparare

Bate ouăle cu zahărul și un praf de sare, până devin spumoase și deschise la culoare. Poți pune bolul deasupra unei oale cu apă caldă, ca să se încălzească ușor și să crească mai bine.

Adaugă treptat făina cernută și amestecă încet, de jos în sus.

Încorporează untul topit și vanilia.

Coace în tavă rotundă de aproximativ 20 cm, tapetată cu hârtie, la 175°C, aproximativ 20 de minute.

Apoi fă siropul. Fierbe apa cu zahărul, ia de pe foc și adaugă rom sau vanilie.

Pentru a face mousse-ul, pune gelatina în apă rece, cam 10 minute.

Încălzește 200 ml smântână lichidă și toarnă peste ciocolata tocată. Amestecă până se topește.

Adaugă gelatina în ciocolata caldă. Lasă să se răcorească puțin.

Bate 300 ml smântână rece până devine frișcă moale.

Amestecă frișca cu crema de ciocolată ușor, cu spatula.

Taie blatul în formă de disc pentru baza tortului.

Pune discul într-o tavă de tort sau chiar într-o oală tapetată cu folie alimentară. Însiropează ușor blatul.

Toarnă mousse-ul de ciocolată peste blat, nivelează.

Acoperă cu folie și pune la congelator minimum 4 ore, ideal peste noapte.

Prepară glazura. Pune gelatina la hidratat în apă rece. Fierbe zahărul, mierea și apa câteva minute.

Adaugă laptele condensat, apoi gelatina hidratată. Toarnă amestecul fierbinte peste ciocolata albă tocată. Amestecă bine până se topește.

Adaugă colorant dacă vrei să fie colorat. Lasă glazura să se răcorească până e diar puțin călduță, nu fierbinte, să nu topească mousse-ul.

Scoate tortul înghețat din congelator, scoate folia. Pune-l pe un grătar deasupra unei tăvi. Toarnă glazura din centru, lăsând-o să curgă peste margini.

Lasă 1–2 minute să se scurgă excesul, apoi mută tortul pe un platou. Lasă la frigider 4–5 ore ca să se dezghețe complet.

Sursă foto – Shuttersock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE