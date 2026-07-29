Temperatura Dunării a depășit pragul de siguranță

Închiderea Unității 3 a Centralei Nucleare Paks va începe miercuri la ora 15:00, din cauza scăderii continue a nivelului apei pe Dunăre – a anunțat pe site-ul său MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd.

„Colegii noștri monitorizează continuu schimbările de debit și temperatură a apei și iau deciziile necesare bazate pe cunoașterea situației date și în conformitate cu aceasta. Scopul nostru este să asigurăm funcționarea sigură a facilității și respectarea reglementărilor de mediu”, au transmis reprezentanții companiei.

Situația a devenit nesustenabilă în ultimele zile, după ce temperaturile ridicate au dus la încălzirea accentuată a apelor Dunării, fluviu utilizat direct pentru răcirea reactoarelor nucleare ale centralei, relatează Magyar Nemzet.

De asemenea, și nivelul apei Dunării a continuat să scadă în ultimele zile, doborând recorduri negative pe mai multe secțiuni. Nivelul actual al apei la Paks este de 118 centimetri.

Reglementările stricte de mediu și de siguranță tehnică prevăd că apa evacuată din centrală înapoi în fluviu nu trebuie să depășească o anumită temperatură critică, pentru a preveni un dezastru ecologic în fauna și flora acvatică.

În condițiile de caniculă prelungită și debit scăzut al fluviului, menținerea reactoarelor la capacitate maximă nu mai este posibilă fără încălcarea normelor de siguranță.

Operatorii centralei au explicat că reducerea puterii sau oprirea completă a blocului energetic reprezintă singura măsură responsabilă pentru a preveni riscurile tehnice și ecologice. Măsura este aplicată treptat, conform procedurilor standard de securitate nucleară.

Impactul asupra rețelei naționale de energie

Sistemul energetic ungar se confruntă deja cu o cerere uriașă de energie electrică cauzată de utilizarea intensivă a aparatelor de aer condiționat. Scoaterea din funcțiune a unui reactor de la Paks – obiectiv care asigură o parte semnificativă din necesarul național de electricitate – pune o presiune suplimentară pe rețeaua de distribuție.

Autoritățile de la Budapesta caută soluții pentru a acoperi deficitul de producție prin importuri din țările vecine și prin activarea unor capacități secundare de rezervă, în timp ce specialiștii monitorizează constant nivelul și temperatura apei Dunării pentru a decide momentul în care reactorul va putea fi repornit în condiții de siguranță.

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