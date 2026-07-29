Primele livrări, la sfârșitul anului

Unitatea de producție dedicată componentelor pentru aeronave comerciale își va porni motoarele din luna septembrie, marcând un moment important pentru industria aerospațială din sudul țării.

Primele livrări efective către clienți sunt estimate să aibă loc abia spre finalul anului 2026 sau chiar la începutul anului 2027, relatează economedia.ro. Calendarul livrărilor este strâns legat de cerințele de securitate specifice domeniului aviației civile.

Fabrica trebuie să obțină undă verde în urma unor verificări amănunțite. Reprezentanții companiei au explicat că noua unitate industrială va fi supusă unui proces complex de auditare și certificare, derulat de instituțiile de reglementare și de auditorii din industria aeronautică.

Aceste proceduri stricte sunt obligatorii pentru orice nouă unitate din lanțul global de aprovizionare. Doar după ce fiecare linie de producție, echipament și flux tehnologic primește avizul final de conformitate, produsele realizate în Oltenia vor putea lua calea exportului pentru a fi integrate pe aeronavele care zboară la nivel mondial.

În acest moment, în cadrul unității își desfășoară activitatea aproximativ 90 de angajați, conducerea companiei estimând că efectivul va crește până la 100 – 120 de salariați până la finalul acestui an.

De ce au ales Craiova?

Pe măsură ce liniile tehnologice vor fi puse în funcțiune la capacitate maximă, iar volumul de comenzi va crește, Diehl Aviation intenționează să își mărească echipa până la aproximativ 500 de angajați.

„(…)Prin această investiție de la Craiova ne extindem semnificativ capacitatea de producție, după cum puteți vedea, și consolidăm reziliența rețelei noastre globale de producție. Această unitate ne va permite să susținem dezvoltarea clienților noștri, menținând în același timp cele mai înalte standarde de calitate care definesc Diehl Aviation la nivel mondial”, a declarat Jörg Schuler.

„Faptul că un lider mondial în producția de sisteme și componente pentru aeronave comerciale, partener al unor companii precum Airbus, Boeing, Bombardier sau Embraer, a ales să investească aici confirmă că municipiul Craiova și întreaga regiune au devenit o destinație atractivă pentru investițiile cu valoare adăugată ridicată”, a anunțat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, aceasta a adăugat: „Craiova a fost aleasă datorită poziției sale strategice, infrastructurii de transport aflate într-o continuă dezvoltare și forței de muncă bine pregătite, susținută de universitățile și liceele noastre. Aeroportul Internațional Craiova, Drumul Expres Craiova–Pitești, viitoarele drumuri expres către Târgu Jiu și Calafat reprezintă avantaje importante pentru investitorii care aleg această zonă”.

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