Cum funcționează testul

În prezent, diagnosticarea ME/CFS se face pe baza simptomelor, ceea ce poate duce la întârzieri semnificative în identificarea bolii. Noul test ar putea schimba această situație, oferind o metodă mai rapidă și mai precisă de diagnosticare.

Echipa de cercetători de la UEA și Oxford Biodynamics (OBD) a analizat modul în care ADN-ul este pliat la pacienții diagnosticați cu ME/CFS. Ei au examinat probe de sânge de la 47 de pacienți cu ME/CFS severă și 61 de adulți sănătoși.

Cercetătorii au descoperit un model unic care apare constant la persoanele cu ME/CFS, absent la persoanele sănătoase. Acest lucru le-a permis să dezvolte testul de sânge.

Rezultatele studiului

Conform articolului publicat în Journal of Translational Medicine, testul are o sensibilitate de 92% și o specificitate de 98%. Aceasta înseamnă că are o probabilitate ridicată de a identifica corect atât cazurile pozitive, cât și cele negative.

Prof. Dmitry Pshezhetskiy, cercetătorul principal de la UEA, a declarat: „Descoperirea noastră oferă potențialul unui test de sânge simplu și precis care să ajute la confirmarea unui diagnostic, ceea ce ar putea duce la un sprijin mai timpuriu și la o gestionare mai eficientă.”

Importanța markerilor epigenetici

Alexandre Akoulitchev, directorul științific de la OBD, a subliniat importanța utilizării markerilor epigenetici în dezvoltarea testului. Aceștia se pot schimba în timpul vieții unei persoane, spre deosebire de codul genetic fix.

În ciuda entuziasmului inițial, unii experți îndeamnă la prudență. Dr. Charles Shepherd, consilier medical al Asociației ME, a subliniat necesitatea unor studii suplimentare pentru a confirma eficacitatea testului în diferite stadii ale bolii și în comparație cu alte afecțiuni similare.

Prof. Chris Ponting de la Universitatea din Edinburgh consideră că unele afirmații ale echipei de cercetare sunt „premature” și că testul trebuie validat în studii independente înainte de a fi considerat pentru aplicare clinică.

