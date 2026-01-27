„Acesta este alimentul numărul unu pe care îl evit”

Dr. Austin Perlmutter, cercetător în neurologie și medic, spune că evită complet băuturile îndulcite, pe baza unor studii recente care le asociază cu un risc crescut de declin cognitiv.

Într-un videoclip distribuit celor peste 141.000 de urmăritori de pe Instagram, dr. Perlmutter a explicat clar de ce a eliminat aceste băuturi din dieta sa.

„Acesta este alimentul numărul unu pe care îl evit ca cercetător în neurologie și medic pentru a-mi proteja creierul împotriva bolii Alzheimer”, a spus el.

Medicul a subliniat că alimentația joacă un rol mult mai important în sănătatea creierului decât cred majoritatea oamenilor.

„Alimentația are o influență majoră asupra sănătății creierului, iar cercetările au stabilit în mod constant o legătură între calitatea dietei și riscul apariției unor afecțiuni precum boala Alzheimer”, a explicat neurologul.

Legătura dintre băuturile îndulcite și boala Alzheimer

Dr. Perlmutter a făcut referire la cercetări recente de amploare care au analizat legătura dintre consumul de băuturi îndulcite cu zahăr și riscul de Alzheimer.

Potrivit acestuia, rezultatele sunt alarmante.

El a spus că persoanele care au consumat cele mai multe băuturi îndulcite cu zahăr au avut un risc cu aproape 50% mai mare de a dezvolta boala Alzheimer.

Femeie în vârstă așezată pe o canapea albă într-o casă, atingându-și capul cu mâinile. Ține ochelarii în mână. pe o măsuță e un pahar de suc de portocale
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Mesajul neurologului este tranșant în privința valorii nutriționale a acestor produse.

„Băuturile îndulcite cu zahăr nu oferă absolut nimic valoros pentru majoritatea oamenilor”, a declarat el.

În schimb, ele aduc cantități mari de zahăr, cu efecte negative în lanț asupra organismului.

„Totuși, ele oferă o cantitate mare de zahăr, iar acest lucru este legat de disfuncția metabolică și de riscul de inflamație, ambele fiind căi care ne pot predispune la un risc mai mare de boli neurodegenerative, inclusiv boala Alzheimer”, a avertizat Perlmutter.

Nici băuturile „diet”, fără zahăr, nu sunt sigure

Mulți consumatori aleg variantele fără zahăr, considerate mai sănătoase. Însă neurologul spune că și acestea pot reprezenta un pericol pentru sănătatea creierului.

„În același studiu, au descoperit că persoanele care consumă mai multe băuturi îndulcite artificial aveau un risc cu aproximativ 40% mai mare de a dezvolta Alzheimer”, a spus medicul.

Declarația a stârnit reacții puternice în rândul urmăritorilor săi, unii afirmând că îndulcitorii artificiali sunt „aproape imposibil de evitat în supermarket”.

În locul băuturilor îndulcite, dr. Perlmutter spune că încearcă să-și „reeduce” papilele gustative.

„Știu că poate fi o provocare, dar ideea generală este că, dacă poți începe să-ți antrenezi papilele gustative să nu mai aibă nevoie în mod persistent de tot acel zahăr, de gustul dulce, [este] probabil un lucru bun pentru tine în general și pentru sănătatea creierului tău”, a spus el.

Avertismentul experților în longevitate

Mesajul neurologului vine în contextul unor avertismente similare lansate de cercetători în domeniul longevității. 

Dan Buettner, explorator National Geographic și expert în zonele cu cea mai mare speranță de viață, a inclus și el băuturile zaharoase pe lista alimentelor de evitat.

„Băuturile carbogazoase sunt sursa numărul unu de zahăr rafinat”, a spus Buettner, asociind consumul acestora cu obezitatea, rezistența la insulină și inflamația cronică, factori care afectează atât longevitatea, cât și sănătatea creierului.

