Care este programul pentru miercuri, 27 august 2025

Miercuri, 27 august 2025, de la ora 17.00, la Ateneul Român concertează Belcea Quartet și Leonkoro Quartet.

În program: Felix Mendelssohn- patru piese pentru cvartet de coarde, op. 81 (nr. 3 și nr. 4);

Ludwig van Beethoven, Cvartetul de coarde nr. 16 în Fa major, op. 135.

Miercuri, 27 august 2025, ora 20.00, la Sala Palatului București va concerta Philharmonia Orchestra, cu Santtu-Matias Rouvali dirijor și Andrei Ioniță la violoncel.

În program: Piotr Ilici Ceaikovski, Capriciu italian, op. 45; Dmitri Șostakovici, Concertul nr. 1 în Mi bemol major pentru violoncel și orchestră, op. 107; Igor Stravinski, Suita „Pasărea de foc” (versiunea din 1945).

Miercuri, 27 august 2025, de la ora 22.00, în Club Control București, va concerta Janoska Ensemble.

În program: Georges Bizet/Franz Waxman, Fantezia Carmen; Paul McCartney, John Lennon Yesterday; František Janoska, Rumba pentru Amadeus; Béla Bartók, Dansuri populare românești în stilul Janoska; Antonio Vivaldi/František Janoska, Anotimpurile în stilul Janoska.

Biletele s-au pus în vânzare din februarie

Biletele pentru Festivalul George Enescu s-au pus în vânzare încă din februarie la următoarele prețuri:

Biletele pentru Concertele de la Sala Palatului: Categoria 1 – 250 de lei, Categoria 2 – 200 de lei, Categoria 3 – 150 de lei, Categoria 4 – 120 de lei, biletele reduse pentru elevi/studenți/pensionari – 90 de lei.

Biletele pentru Concertele de la Ateneul Român și Concertele de la Miezul Nopții: Categoria 1 – 280 de lei, Categoria 2 – 250 de lei, biletele reduse pentru elevi/studenți/pensionari – 120 de lei.

Biletele pentru concertele din seria Aniversări, ce vor avea loc la Sala Radio și biletele pentru Seria de concerte Enescu 70 de la MNAR, Sala Auditorium: Categoria 1 – 150 de lei, Categoria 2 – 120 de lei, biletele reduse pentru elevi/studenți/pensionari – 85 de lei.

Biletele pentru concertele din Seria Enescu – JTI Immersive Experience ce se vor desfășura la MINA – Museum of Immersive New Art: 200 de lei (preț întreg) și 150 de lei (preț redus pentru elevi, studenți și pensionari).

Festivalul Internațional George Enescu este un proiect cultural finanțat de Guvern prin Ministerul Culturii.

George Enescu (1881-1955) a fost cel mai mare muzician român al secolului XX, compozitor, pianist, violonist și dirijor de renume internațional, autor al „Rapsodiilor române” și al operei monumentale „Oedipe”. Este înmormântat în cimitirul Père-Lachaise din Paris.







