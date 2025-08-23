Deschiderea festivalului va avea loc duminică, 24 august, ora 20.00, la Sala Palatului, cu un concert al Filarmonicii George Enescu.

Luni, 25 august, ora 17.00, la Ateneul Român: Orchestra de Cameră Radio va susține un concert, iar la pian va fi Roman Lopatynskyi, laureat al Concursului Internațional „George Enescu” 2024.

Luni, 25 august, ora 20.00, la Sala Palatului: va concerta Ukrainian Freedom Orchestra cu Alexandra Conunova la vioară

Marți, 26 august, ora 17.00, la Ateneul Român: Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova va interpreta, iar la vioară va fi Ilian Gârneț

Marți, 26 august, ora 20.00, la Sala Palatului: va concerta din nou Ukrainian Freedom Orchestra, dar cu Rachel Willis Sorensen ca soprană.

Programul complet este pe site-ul oficial.

Biletele pentru Festivalul George Enescu s-au pus în vânzare încă din februarie la următoarele prețuri:

Biletele pentru Concertele de la Sala Palatului: Categoria 1 – 250 de lei, Categoria 2 – 200 de lei, Categoria 3 – 150 de lei, Categoria 4 – 120 de lei, biletele reduse pentru elevi/studenți/pensionari – 90 de lei.

Biletele pentru Concertele de la Ateneul Român și Concertele de la Miezul Nopții: Categoria 1 – 280 de lei, Categoria 2 – 250 de lei, biletele reduse pentru elevi/studenți/pensionari – 120 de lei.

Biletele pentru concertele din seria Aniversări, ce vor avea loc la Sala Radio și biletele pentru Seria de concerte Enescu 70 de la MNAR, Sala Auditorium: Categoria 1 – 150 de lei, Categoria 2 – 120 de lei, biletele reduse pentru elevi/studenți/pensionari – 85 de lei.

Biletele pentru concertele din Seria Enescu – JTI Immersive Experience ce se vor desfășura la MINA – Museum of Immersive New Art: 200 de lei (preț întreg) și 150 de lei (preț redus pentru elevi, studenți și pensionari).

Festivalul Internațional George Enescu este un proiect cultural finanțat de Guvern prin Ministerul Culturii.

George Enescu (1881-1955) a fost cel mai mare muzician român al secolului XX, compozitor, pianist, violonist și dirijor de renume internațional, autor al „Rapsodiilor române” și al operei monumentale „Oedipe”. Este înmormântat în cimitirul Père-Lachaise din Paris.

