„Grupuri agresive de femei m-au gonit”

O româncă în vârstă de 44 de ani, identificată de publicația elvețiană Blick drept Ioana P., susține că încercarea sa de a începe o nouă viață în Elveția s-a transformat într-o experiență neplăcută după ce ar fi fost alungată de pe locul special amenajat pentru prostituție de pe Depotweg, în Zürich. „Locul părea sigur”, a declarat femeia pentru Blick, parte a grupului Ringier.

Potrivit acesteia, grupuri de femei din România și Ungaria, despre care susține că ar controla anumite zone ale amplasamentului, au împiedicat-o să lucreze.

A venit din Spania sperând la condiții mai bune

Ioana P. s-a născut în România, s-a mutat în Spania în 2009, a obținut cetățenia spaniolă, iar din 2018 lucrează în industria lucrătoarelor sexuale. Femeia spune că în Spania condițiile de muncă pentru prostituate sunt foarte dificile, motiv pentru care a decis să încerce să lucreze în Elveția.

Inițial, românca a căutat clienți prin anunțuri online, dar nu a avut succes. Apoi a contactat mai multe cluburi de profil, care, însă, ar fi refuzat-o din cauza vârstei. „Concurența este mare. Multe dintre femei sunt mai tinere și mai frumoase decât mine”, explică Ioana.

Așa că românca și-a încercat norocul la zona de prostituție Depotweg din Zürich. Însă, înainte de a merge acolo, s-a interesat cu privire la documentele necesare și susține că deținea toate autorizațiile cerute.

Luptă pentru cele mai bune locuri

Potrivit relatării sale, românca s-a instalat într-un loc liber aflat în partea din față a amplasamentului, considerând că acolo șansele de a găsi clienți sunt mai mari.

Nu a rezistat prea mult acolo pentru că, spune ea, alte femei au abordat-o și i-au transmis că acel spațiu le aparține și că lucrează acolo de ani de zile.

Ioana susține că situația a surprins-o, deoarece regulamentul publicat pentru utilizarea amplasamentului prevede că ocuparea permanentă a anumitor locuri este interzisă. A încercat să-și găsească dreptatea adresându-se echipei care administrează zona, însă spune că i s-a sugerat să își caute un alt loc.

După incident, a părăsit amplasamentul și s-a întors la hostelul unde era cazată. Ulterior, a trimis o sesizare scrisă către Poliția Municipală din Zürich.

Concurență între prostituatele române și maghiare

În răspunsul primit, poliția i-a transmis că, în principiu, nimeni nu poate rezerva anumite poziții. Totodată, autoritățile au explicat că multe dintre femeile care lucrează acolo folosesc aceleași spații de ani de zile și că există frecvent concurență între lucrătoarele sexuale provenite din România și Ungaria.

Marc Surber, purtător de cuvânt al Poliției Municipale din Zürich, a confirmat pentru Blick că gestionarea unor astfel de situații revine echipei care administrează amplasamentul. Potrivit acestuia, poliția intervine doar atunci când există suspiciuni privind fapte penale sau situații grave care necesită implicarea autorităților. La rândul său, Nadeen Schuster, purtătoare de cuvânt a Departamentului pentru Instituții și Servicii Sociale al orașului Zürich, a declarat că ocuparea permanentă a unor locuri este interzisă.

Totuși, aceasta a precizat că, atunci când anumite persoane folosesc frecvent aceleași spații, se pot crea modele informale de utilizare. „A apărut un conflict privind cel mai avantajos loc. Echipa a încercat în repetate rânduri să medieze și i-a recomandat clientei să găsească o soluție prin dialog cu celelalte persoane implicate. Acest lucru nu a fost posibil, iar situația nu a putut fi clarificată”, a explicat Schuster.

Ioana: „Vreau să ies din prostituție”

În prezent, Ioana P. spune că trăiește din economiile personale și nu știe ce va face în continuare. Își dorește să rămână în Elveția și să urmeze cursuri pentru a deveni maseuză, însă costurile sunt ridicate și resursele financiare de care dispune sunt limitate.

„Vreau să rămân în Elveția și să urmez un curs de formare profesională în domeniul masajului”, a declarat femeia. Românca a mărturisit că principalul său obiectiv este să renunțe la activitatea pe care o desfășoară în prezent și să înceapă o nouă etapă profesională.

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