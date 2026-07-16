Prognoza emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) arată că debitul fluviului va continua să scadă în următoarele 4-5 zile până la pragul critic de 1.700 mc/s.

Specialiștii precizează că valorile actuale sunt comparabile cu cele din anul 2003, când Dunărea înregistra un debit minim de 1.650 mc/s și bloca parțial navigația.

Totuși, recordul absolut negativ rămâne cel din anul 1985, când fluviul a intrat în România cu un debit de doar 1.400 mc/s.

Secetă pe câmpuri

Efectele imediate ale acestei scăderi dramatice de debit se resimt deja direct în agricultură. Autoritățile au fost obligate să ia măsuri de criză pentru a conserva resursa de apă pe sectorul cuprins între Călărași și Cernavodă.

În prezent, pe acest sector critic s-a impus treapta a III-a de restricții la folosințe. În termeni practici, această decizie înseamnă că furnizarea apei destinate irigațiilor a fost redusă considerabil, o lovitură extrem de grea pentru fermierii care încearcă să își salveze culturile agricole de pârjolul din iulie.

Pe lângă lipsa fizică a apei, hidrologii avertizează că temperaturile extrem de ridicate corelate cu nivelul scăzut al fluviului pot accelera un alt fenomen periculos: înflorirea algală. Acesta poate afecta grav calitatea apei și ecosistemele locale, fiind monitorizat în permanență de autoritățile de mediu.

Se dă drumul la apă din Olt și Argeș pentru reactoarele nucleare

Cea mai mare îngrijorare a autorităților este însă legată de siguranța sistemului energetic național, mai exact de funcționarea Centralei Nuclearo-Electrice (CNE) de la Cernavodă.

Reactoarele nucleare au nevoie de un volum constant de apă din Dunăre pentru circuitele de răcire, iar scăderea nivelului fluviului sub o anumită cotă de siguranță poate forța oprirea acestora.

Pentru a preveni un astfel de scenariu de criză energetică, Administrația Națională „Apele Române”, în colaborare cu Hidroelectrica, a activat un plan de urgență de evacuare controlată a apei din marile lacuri de acumulare situate pe râurile Olt și Argeș.

Prin acest flux suplimentar de apă direcționat către Dunăre, autoritățile încearcă să mențină artificial nivelurile minime necesare în zona Cernavodă, garantând astfel că producția de energie nucleară a țării nu va fi afectată.

Nave blocate pe Dunăre

Din cauza nivelului scăzut al fluviului, circulația bacului între România și Bulgaria, la Bechet, a fost suspendată de săptămâna trecută. Se mai circulă încă la Zimnicea și Turnu Măgurele.

Mai multe nave care au plecat din Europa de Vest și care se îndreptau spre vărsarea Dunării au fost nevoite să își modifice traseele.

Unele dintre acestea au ajuns în portul Bechet, dar nu își mai pot continua călătoria din cauza nivelului redus al apei, potrivit Radio Reșița.

Scăderea nivelului Dunării afectează și turismul. Navele de croazieră care nu își mai pot continua traseul sunt obligate să rămână acostate, iar operatorii turistici caută soluții alternative pentru pasageri.

În unele cazuri, turiștii sunt transferați în autobuze, pentru ca programele de vacanță să poată continua pe cale rutieră.

Ce anunță meteorologii

Prognozele pe termen mediu aduc și primele speranțe. Potrivit estimărilor INHGA, care actualizează zilnic datele pentru un interval de maximum 7 zile, situația pe Dunăre va începe să se amelioreze la începutul săptămânii viitoare.

Datorită precipitațiilor importante care sunt prognozate în bazinul hidrografic superior al Dunării, volumul de apă care intră în țară va intra pe o pantă ascendentă.

Începând de luni, 20 iulie, debitul fluviului la Baziaș este așteptat să crească treptat și să atingă valoarea de 1.900 mc/s, oferind o gură de oxigen atât agriculturii, cât și sistemului energetic național.

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