Împrumut de 800 de milioane de euro pentru Nuclearelectrica a fost aprobat de BEI

Boardul Băncii Europene de Investiții (BEI) a aprobat, pe 15 iulie 2026, un împrumut în valoare de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă, a anunțat Nuclearelectrica SA.

Această finanțare este considerată istorică pentru România și pentru industria energetică nucleară. Informația a fost confirmată oficial printr-un comunicat transmis de companie și preluat de News.ro. Conform conducerii Nuclearelectrica, contractarea împrumutului va fi supusă aprobării acționarilor într-o Adunare Generală viitoare.

„Implicarea instituțiilor bancare internaționale de renume în asigurarea finanțării externe a Proiectului Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă reprezintă un pas istoric pentru dezvoltarea sectorului energiei nucleare civile”, a declarat Cosmin Ghiță, Director General al Nuclearelectrica.

Care este strategia de finanțare a proiectului

Proiectul de retehnologizare a fost conceput pentru a utiliza un mix de finanțare, ce include capital propriu al Nuclearelectrica și împrumuturi de la instituții financiare internaționale, agenții de credit pentru export și bănci comerciale.

În septembrie 2025, compania a semnat un contract de împrumut de 540 milioane de euro cu un consorțiu de bănci condus de JP Morgan SE, pentru finanțarea etapei preliminare a proiectului.

Care sunt etapele proiectului de retehnologizare

Retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă este un proiect derulat în trei etape. În prezent, se află în a doua fază, ce include obținerea autorizațiilor necesare, contractarea serviciilor de inginerie și construcție, achiziționarea materialelor și echipamentelor, precum și continuarea asigurării finanțării.

Lucrările civile au început în 2025 și continuă și în 2026. Ultima etapă va avea loc între 2027 și 2030. În această perioadă, reactorul va fi oprit pentru realizarea lucrărilor majore de retehnologizare, inclusiv re-tubarea acestuia.

După finalizarea testelor tehnologice și a recepției lucrărilor, Unitatea 1 va fi repusă în funcțiune în 2030, cu o durată de viață extinsă până în 2060.

Retehnologizarea va adăuga 9% din energia sigură a României pentru următorii 30 de ani

Retehnologizarea Unității 1 va adăuga 9% din energia curată, sigură și stabilă a României pentru următorii 30 de ani.

„Acest proiect robust, gestionat corect din punct de vedere tehnic, operațional și financiar, reprezintă un punct strategic pentru România, aliniindu-se cerințelor energetice europene și obiectivelor de extindere a capacităților nucleare”, a mai precizat Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica.

De la punerea în funcțiune în 1996, Unitatea 1 a produs peste 150 de milioane de MWh de energie electrică, evitând eliberarea a 145 de milioane de tone de CO2 în atmosferă. Cu un factor de capacitate de peste 90%, aceasta se numără printre primele trei reactoare nucleare din lume.

Nuclearelectrica a înregistrat o creștere a profitului net de 40,4% în 2025 față de 2024. În primul trimestru din 2026, profitul net a crescut cu 72% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. Aceste performanțe financiare solide permit companiei să investească în mod sigur și să opereze într-un mediu economic volatil, cu perspective de creștere pe termen mediu și lung.

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