Cât este ajutorul de înmormântare după creșterea salariului minim

În 2026, ajutorul de înmormântare pentru decesul unui asigurat sau pensionar a fost stabilit la 9.192 de lei, în creștere cu peste 500 de lei față de anii anteriori. În cazul decesului unui membru de familie al acestuia, suma acordată este de 4.596 de lei, relatează Bugetul.ro și portalul de știri locale Gazarul.ro.

Această ajustare reflectă creșterea salariului minim brut și vine în sprijinul familiilor care se confruntă cu costurile ridicate ale unei înmormântări. Valoarea ajutorului este calculată în funcție de indicatorii sociali și economici în vigoare.

Cine poate beneficia de ajutorul de înmormântare

Legislația prevede că ajutorul de înmormântare poate fi solicitat de următoarele categorii de persoane:

  • Soțul sau soția persoanei decedate;
  • Copiii persoanei decedate, inclusiv cei adoptivi;
  • Părinții persoanei decedate, inclusiv cei adoptivi;
  • Apatrizii care au avut domiciliul sau reședința în România;
  • Refugiații aflați pe teritoriul României.

Condiția esențială este ca decesul să fi avut loc pe teritoriul României, iar persoana decedată să fi avut domiciliul sau reședința în țară.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului

Solicitanții trebuie să depună la primăria de domiciliu sau la casa teritorială de pensii, în funcție de calitatea persoanei decedate, următoarele acte necesare pentru ajutorul de înmormântare:

  • Certificatul de deces;
  • Cartea de identitate a solicitantului;
  • Dovada calității de beneficiar (certificat de căsătorie, certificat de naștere etc.);
  • Dovada cheltuielilor de înmormântare (facturi, chitanțe, contracte pentru servicii funerare).

Termenul pentru depunerea documentelor este de maximum 30 de zile de la data decesului. După această perioadă, dreptul la ajutor se prescrie.

Cum se face plata ajutorului de înmormântare

Ajutorul se acordă o singură dată pentru fiecare persoană decedată, indiferent de numărul solicitanților. Dacă există mai mulți beneficiari, suma se împarte în mod egal între aceștia. Plata se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii complete a documentelor.

Beneficiarii pot opta pentru primirea banilor în numerar sau prin transfer bancar. Pentru persoanele decedate care erau asigurate în sistemul public de pensii, cererea se depune la casa teritorială de pensii.

În celelalte cazuri, cererea se depune la primăria de domiciliu a persoanei decedate. Cu această ajustare, statul român încearcă să sprijine familiile într-un moment dificil, acoperind o parte din costurile funerare care pot deveni împovărătoare.

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